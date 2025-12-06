今回は、彼氏が美人な親友と付き合おうとしていたエピソードを紹介します。

結婚式の二次会で親友に遭遇したけど…

「付き合って長年たつ彼氏はモラハラ傾向がある上に、女好き。今まで何度か別れようと思ったこともありますが、彼氏と結婚したい気持ちもあるんです。

そんなある日、彼氏の知人の結婚式の二次会があり、私も一緒に参加することになったんですが、そこでなんと私の親友に会いびっくり……。

そして二次会終了後、『誰か助けて！』という親友の叫び声が聞こえたので振り向くと、なんと彼氏が親友に言い寄っていたんです。親友はかなりの美人ですが、彼氏の好みだったらしく『付き合おうよ』などとしつこく親友に言っていたようで……。

ものすごく恥ずかしかったし、嫌な気分になった私は、親友と一緒に彼氏を懲らしめてやろうと計画中です」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2024年12月）

▽ この女性の彼氏は、「自分の彼女の親友」だと分かっていて、この親友に言い寄ったのだとか。女好きにもほどがありますよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。