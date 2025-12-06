　セレッソ大阪は6日、雨野裕介氏(47)がスポーツダイレクター(トップチーム、レディースチーム、アカデミーを統括する責任者)に就任することを発表した。

　雨野氏は2019年1月にサンフレッチェ広島の強化部強化担当に就任。昨年2月から広島の強化本部長(スポーツダイレクター)を務めていたが、今年3月に辞任していた。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●雨野裕介

(あまの・ゆうすけ)

■生年月日

1978年4月10日(47歳)

■選手歴

サンフレッチェ広島ユース-桐蔭横浜大-SC鳥取-SC鳥取ドリームス

■経歴

サンフレッチェ広島ユースコーチ

ガイナーレ鳥取U-15監督

ガイナーレ鳥取アカデミーダイレクター

ガイナーレ鳥取強化育成部副部長兼アカデミーダイレクター

ガイナーレ鳥取トップチームヘッドコーチ

サンフレッチェ広島強化部強化担当

サンフレッチェ広島レジーナ強化部長

サンフレッチェ広島強化本部長(スポーツダイレクター)

■コメント

「セレッソ大阪に関わる全ての皆様へ　2026年よりスポーツダイレクターの職を拝命致しました雨野と申します。セレッソ大阪がこれまで培ってきた歴史を大切にして次世代へDNAを継承できるよう全うします。2026年、Jリーグは百年構想リーグを経て秋春制のシーズン移行を迎えます。時代の変化に迅速に対応し、セレッソ大阪というクラブが今まで以上にこの街になくてはならないものにするために日々研鑽します」