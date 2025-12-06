ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】「島原学生駅伝」女子は福岡大が先頭でフィニッシュ 13チ&#… 【速報】「島原学生駅伝」女子は福岡大が先頭でフィニッシュ 13チームがエントリー《長崎》 【速報】「島原学生駅伝」女子は福岡大が先頭でフィニッシュ 13チームがエントリー《長崎》 2025年12月6日 12時15分 NIB長崎国際テレビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 九州の大学駅伝ナンバーワンを決める「島原学生駅伝」が6日、島原市で行われています。 女子のレースは、福岡大学が先頭でフィニッシュしました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト J1昇格を祝うパレードに約5000人「V・ファーレン長崎 3市各所で感謝イベント」《長崎》 【速報】第5中継所トップ通過は鹿児島大「島原学生駅伝」九州の大学駅伝ナンバーワンを決める《長崎》 県民に感謝を伝えたい！3市各所へ出発式「V・ファーレン長崎 J1昇格の記念パレード&報告会」《長崎》 関連情報（BiZ PAGE＋） マンション, 床暖房, 神事, 大船, 仏壇, 介護タクシー, 老後, 在宅医療, 置床工事, 埼玉