アイドルグループ「#2i2」（ニーニ）の奥ゆいの1st写真集が2026年3月25日（水）に発売されることが決定し、先行カットが公開された。

『奥ゆい 1st写真集（仮）』

『奥ゆい 1st写真集（仮）』

黒髪が風に揺れ、真っすぐな瞳で未来を見つめる――彼女が次に選んだ旅先は、異国・ベトナム。

近代と伝統が混在する街中を歩きながら見せるナチュラルな笑顔、駆け出したくなる海、そして解放的なプールサイドでの幻想的なシーンも収めた、見応えのある1冊に。そして、大胆で妖艶さを感じさせるランジェリーショットも。黒髪の清楚さと金髪の大胆な瞬間が共存する、これまでにない「旅するグラビア」となっている。

なお、オンラインサイン会および書泉ブックタワーでの写真集お渡し会を2026年4月11日（土）同日開催を予定している。

奥ゆい コメント

このたび、奥ゆい初めての写真集を発売させていただくことになりました！

決まった時はまさか自分が……！ってびっくりして本当なのか夢なのかよく分かってなかったです……。そのくらい写真集を出せることはびっくりだしうれしい出来事です泣。

自分の頑張りや成長を支えてくれた皆さんが居て写真集が出せるので本当にうれしいです！いつも応援本当にありがとうございます！

この写真集の一番の見どころは、金髪の私と黒髪の私を両方楽しめるところだと思いますっ！

深夜から朝までの金髪での撮影は海でドラムを叩いたり、お酒を持っての撮影も！

最後は撮影中に髪を染めて黒髪になって奥ゆい人生初海外！ベトナムのダナンへ！

ベトナムにずっと行ってみたかったから行くことができて本当にうれしかった〜！

奥ゆいらしいカットもドキドキするような大人なカットも全部まとめて楽しんでくれたらうれしいです！

＜プロフィール＞

おく・ゆい

5月15日生まれ。奈良県出身。身長158cm。

アイドルグループ「#2i2」黄色担当。

趣味：食べる、寝る、ライブ行く、ドラム叩く、楽器弾く

2020年にアイドルグループ「#2i2」のメンバーとして活動を開始。2025年12月をもって解散することを発表。

現在、ライブ、DJ、ドラムなど各方面にて精力的に活動中。

X：@okuyui515

Instagram：@yui_oku

書誌情報

『奥ゆい 1st写真集（仮）』

撮影：横山マサト

発売日：2026年3月25日（水）

定価：3,630円（本体3,300円＋税）

仕様：A4判／オールカラー／128ページ

ISBN：978-4-04-076224-1

発行：株式会社KADOKAWA

The post #2i2・奥ゆい、1st写真集発売決定 妖艶ランジェリーなど先行カット6点公開 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.