SEKAI NO OWARIが、デビュー15周年を記念して「mad lamb café presented by SEKAI NO OWARI」を東京・原宿 竹下通りにてオープンした。

「mad lamb café」という架空のカフェをテーマにした会場では、その世界観を体験できる装飾、音楽が流れ当企画のために用意されたドリンクも販売。加えて、ストアロゴや当ストアのために描き下ろされたキャラクターをモチーフにした多数のアイテムも手に入れることができる。ポップアップストアならではのホームグッズやアパレルなど、コンセプトに合わせてこだわりをもって制作された新アイテムが、バラエティー豊かに展開されている。

また、Web・SNSではPOP UPオープンに合わせて、「mad lamb café Teaser」が公開されている、今回のコンセプトに合わせた、SEKAI NO OWARIメンバーを模した様なキャラクターが登場するムービーとなっているので、合わせて楽しんでほしい。

◾️「mad lamb café presented by SEKAI NO OWARI」 場所：UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU 1F・3F

期間：2025年12月6日（土）〜 2025年12月29日（月）

営業時間：11:00〜20:00

東京都渋谷区神宮前1-20-6 (JR山手線「原宿」駅竹下口 徒歩3分)

https://store-harajuku.universal-music.co.jp/

※ドリンクはパッケージドリンクで、テイクアウトのみのご提供となります。 特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/pop-up/sekai-no-owari/