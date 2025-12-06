¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¼ç±éºÇ¿·ºî¡ØMarty Supreme¡Ù¤ÎË®Âê¤¬¡Ø¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥×¥ê¡¼¥à À¤³¦¤ò¤Ä¤«¤á¡Ù¤Ë·èÄê¡¡ÆüËÜ¸ø³«¤ÏÍèÇ¯3·î13Æü
¡¡A24À½ºî¡¢¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¼ç±é¤Î±Ç²è¡ØMarty Supreme¡Ù¤¬¡¢Ë®Âê¡Ø¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥×¥ê¡¼¥à À¤³¦¤ò¤Ä¤«¤á¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯3·î13Æü¤è¤êÆüËÜ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÆüËÜÈÇ¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍèÆü¤Î¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¡¢´¨¤µ¤ÎÃæ¤Ç¤â¿À¥Õ¥¡¥ó¥µ¡ÖÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢1950Ç¯Âå¤ÎNY¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼Âºß¤ÎÂîµåÁª¼ê¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤Î¿ÍÀ¸¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿Êª¸ì¡£Âîµå¿Íµ¤¤ÎÄã¤¤¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀ¤³¦¤òÌ´¸«¤ëÅ·ºÍÂîµå¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥Þ¥¦¥¶¡¼¤Ï¡¢¿ÆÀÌ¤Î·¤²°¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ñ¶â¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤ËÇÔ¤ì¤¿¥Þ¡¼¥Æ¥£¤Ï¡¢¼¡²óÆüËÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë»²²Ã¤·¡¢Èà¤òÇË¤Ã¤ÆÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ëÊýË¡¤Ç»ñ¶â¤ò²Ô¤´¤¦¤È¤¹¤ë¡Ä¡£
¡¡º£·î2Æü¤Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯±Ç²èº×¡ÊNYFF¡Ë¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢Rotten Tomatoes¤Ç¤Ï97%¤Î¹âÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¡£¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤Î°µÅÝÅª¤Ê±éµ»¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢É¾ÏÀ²È¤«¤éÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢3Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯±Ç²èÈãÉ¾²È¶¨²ñ¾Þ¡ÊNYFCC¡Ë¤Ç¤ÏµÓËÜ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼çÌò¥Þ¡¼¥Æ¥£¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¡£¡Ø·¯¤ÎÌ¾Á°¤ÇËÍ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¡Ù¡ØÌ¾¤â¤Ê¤¼Ô¡¿A COMPLETE UNKNOWN¡Ù¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡ÊR¡Ë¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢¿Íµ¤¡¦¼ÂÎÏ¤È¤â¤Ë¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤¬¡¢ËÜºî¤ÇºÆ¤Ó°µ´¬¤Î±éµ»¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿NY±Ç²èº×¤Ç¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤Ç¤Ï¡¢SNS¤ÇÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Ï³Î¼Â¤È¤â±½¤µ¤ì¡¢Èá´ê¤Î¼õ¾Þ¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°úÂà¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç½÷Í¥¥±¥¤Ìò¤Ë¤Ï¥°¥¦¥£¥Í¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥È¥í¥¦¡£¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥¨¥ó¥É¥²¡¼¥à¡Ù°Ê¹ß¡¢±Ç²è½Ð±é¤Ï¡ØSHE SAID¡¿¥·¡¼¡¦¥»¥Ã¥É ¤½¤ÎÌ¾¤òË½¤±¡Ù¤Ç¤ÎÀ¼¤Î½Ð±é¤Î¤ß¤Ç¡¢ËÜºî¤¬¼Â¤Ë6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥óÉüµ¢¤È¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¡¼¥Æ¥£¤ÎÍ§¿ÍÌò¤È¤·¤Æ¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¼õ¾Þ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥¶¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ê±éµ»¤Ë½éÄ©Àï¡£¥Þ¡¼¥Æ¥£¤ÎÎø¿ÍÌò¤Ë¥ª¥Ç¥Ã¥µ¡¦¥¢¥¶¥¤¥ª¥ó¡¢¥±¥¤¤ÎÉ×¤Ç¥¤¥ó¥¯²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤Î¥ß¥ë¥È¥óÌò¤ò¥±¥Ó¥ó¡¦¥ª¥ì¥¢¥ê¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤â»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥Æ¥£¤ÎºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¡¦¥¨¥ó¥É¥¦Ìò¤ò¡¢Åìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÂîµåÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀî¸ý¸ù¿Í¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¼ê¤Ë´À°®¤ëÂîµå¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥ó¥«¥Ã¥È¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¤ÇÈãÉ¾²È¤«¤éÀäÂç¤ÊÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢¥¯¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥Á¥ç¥¤¥¹¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç´ÆÆÄ¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥µ¥Õ¥Ç¥£¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÄï¤Î¥Ù¥Ë¡¼¡¦¥µ¥Õ¥Ç¥£¤È¤È¤â¤Ë¥µ¥Õ¥Ç¥£·»Äï¤È¤·¤Æ´ÆÆÄ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¡ØThe Pleasure of Being Robbed¡Ù¡Ê2008¡¿ÆüËÜÌ¤¸ø³«¡Ë°ÊÍè¤ÎÃ±ÆÈ´ÆÆÄºî¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÆüËÜÈÇ¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤Î¿¿¤ÃÀÖ¤ÊÇØ·Ê¤Ë¡¢USA¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥Þ¥¦¥¶¡¼¡Ê¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡Ë¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢¡ÖMarty Supreme¡×¤È°õ»ú¤µ¤ì¤¿¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥Ô¥ó¥Ý¥ó¶Ì¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¡¼¥Æ¥£¤Î¤½¤Ð¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ÎÃË¡¢ºÇÄã¤ÇºÇ¹â¡×¤È¤¤¤¦¡¢Èà¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥³¥Ô¡¼¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡ÊR¡Ë¼ç±éÃËÍ¥¾ÞÂçËÜÌ¿¤È¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤¬Á´¿ÈÁ´Îî¤ÇÄ©¤ó¤ÀËÜºî¡£»ñ¶â²Ô¤®¤Î¤¿¤á¡¢¸ýÈ¬Ãú¼êÈ¬Ãú¤Ç¼þ¤ê¤Î¿Í¤ò¤ä¤ê¤³¤á¤Æ¤¤¤¯¡¢¡ÈºÇÄã¡É¤ÊÃË¤ò±é¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÇ¹â¤Ë¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤Î±éµ»¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£ÆüËÜ¤Ç¤Î¸ø³«¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥×¥ê¡¼¥à À¤³¦¤ò¤Ä¤«¤á¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯3·î13Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
