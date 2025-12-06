紫 今、2マンツアー＜MICELLE＞愛知・名古屋公演の開催決定。共演はDannie May
紫 今、2026年3月に開催する＜MULASAKI IMA presents. “MICELLE”＞の愛知・名古屋公演開催が新たに決定したことを発表した。3月22日に名古屋ell.FITS ALLにて、Dannie Mayとの対バンとなる。
本ツアーは、紫 今自身初の2マンツアーとして大阪・東京の2カ所での開催が先んじてアナウンスされていた。大阪公演は3月21日にYogibo META VALLEYにてLavtと、東京公演は3月29日に渋谷CLUB QUATTROにてTOOBOEとの対バンに。加えて名古屋公演に出演するDannie Mayも含め、東名阪各地、過去イベントで紫 今と共演経験のあるアーティストが出揃った。
なお紫 今は、年末に＜MERRY ROCK PARADE 2025＞、＜COUNTDOWN JAPAN 25/26＞と冬フェスにも出演もアナウンスされている。
◾️＜MULASAKI IMA presents. “MICELLE”＞
2026年
◆大阪公演
開催日：3月21日（土）Yogibo META VALLEY
開場/開演：17:00/18:00
出演：紫 今・Lavt
◆名古屋公演
開催日：3月22日（日）ell.FITS ALL
開場/開演：17:30/18:00
出演：紫 今・Dannie May
◆東京公演
開催日：3月29日（日）渋谷CLUB QUATTRO
開場/開演：17:00/18:00
出演：紫 今・TOOBOE
◆チケット
ローチケ先行販売開始：〜2025年12月15日（月）23:59まで
URL：https://l-tike.com/mulasaki-ima/
◾️「天獄と地極」
2025年12月10日（水）
配信：https://lnk.to/Hell_and_Heaven
