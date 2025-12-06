¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡ÙÂè41ÏÃ¡ÖºÇ¸å¤Î¸°¡ªÇË²õ¤Î¥Ö¡¼¥±¤ÈÁÏÀ¸¥Î¡¼¥ï¥ó¡×¡¢±¿Ì¿¤Ë°ú¤Îö¤«¤ì¤ëÎ¦²¦¤È¥Ö¡¼¥±
¡¡ÅßÌî¿´±û¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º49ºîÌÜ¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË9»þ30Ê¬¡Ë¤ÎÂè41ÏÃ¡ÖºÇ¸å¤Î¸°¡ªÇË²õ¤Î¥Ö¡¼¥±¤ÈÁÏÀ¸¥Î¡¼¥ï¥ó¡×¤¬¡¢¤¢¤¹12·î7Æü¤ËÊüÁ÷¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛºÇ¸å¤Î¥Î¡¼¥ï¥ó¤¬¸½¤ì¤ë¡ª¡¡Âè41ÏÃÍ½¹ð
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ºÇ¹âºÇ¶¯¤Î¡Ô¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡Õ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤Î¤¢¤ëÆ°Êª¤ä¶²Îµ¡á¡Ô½Ã¡Ê¤±¤â¤Î¡¦¥¸¥å¥¦¡Ë¡Õ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬³èÌö¤¹¤ëÊª¸ì¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î50Ç¯¤òÄ¶±Û¤¹¤ë¡È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡É¤Î´¶Æ°¤òÀ¸¤ß¡¢¼¡¤Î50Ç¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÀè¿Ø¤òÀÚ¤ë¡È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡É¤ÎºîÉÊ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¥´¥¸¥å¥¦¥¦¥ë¥Õ¡¿±óÌîËÊÌò¤òÅßÌî¿´±û¡¢¥´¥¸¥å¥¦¥ì¥ª¥ó¡¿É´ÌëÎ¦²¦Ìò¤òÎëÌÚ½¨æû¡¢¥´¥¸¥å¥¦¥Æ¥£¥é¥Î¡¿Ë½¿ÀÎµµ·Ìò¤ò¿ÀÅÄÀ»»Ê¡¢¥´¥¸¥å¥¦¥¤¡¼¥°¥ë¡¿ÌÔ¸¶¶Ù¼¡ÏºÌò¤ò¾¾ËÜ¿Î¡¢¥´¥¸¥å¥¦¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¡¿°ì²Ï³ÑÇµÌò¤ò»ÖÅÄ¤³¤Ï¤¯¡¢¥´¥¸¥å¥¦¥Ý¡¼¥é¡¼¡¿·§¼ê¿¿ÇòÌò¤òÌÚÂ¼³¡´õ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¢£Âè41ÏÃ¡ÖºÇ¸å¤Î¸°¡ªÇË²õ¤Î¥Ö¡¼¥±¤ÈÁÏÀ¸¥Î¡¼¥ï¥ó¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡°¦¤¹¤ë¿ä¤·¡¦Î¦²¦¡ÊÎëÌÚ¡Ë¤Ï¡¢Ëå¡¦¥ê¥Ü¥ó¡ÊÀ¼¡§°ËÀ¥çýè½Ìé¡Ë¤òÅÝ¤·¤¿Áþ¤¥´¥¸¥å¥¦¥ì¥ª¥ó¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£ÅÜ¤ê¤ÈÈá¤·¤ß¤ËÇ³¤¨¤ë¥Ö¡¼¥±¡Ê¤Þ¤ë¤Ô¡Ë¤Ï¡¢¡Ö»ü°¦¡×¤ÎÌ¾¤ò¼Î¤Æ¡¢¥ê¥Ü¥ó¤ÎµØ¤òÆ¤¤È¤¦¤È·è°Õ¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢Î¦²¦¤Ï¥Ö¡¼¥±¤¬Å¨¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ëÈà½÷¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÎ¦²¦¤Ë¡¢Îµµ·¡Ê¿ÀÅÄ¡Ë¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·»Ï¤á¤ë¡Ä¡£
¡¡¤½¤Î¤³¤íËÊ¡ÊÅßÌî¡Ë¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ë¡¢¡ÈºÇ¸å¤Î¥Î¡¼¥ï¥ó¡É¤¬¸½¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦Ææ¤Î¥Î¡¼¥ï¥ó¤È¡¢ËÊ¤¿¤Á¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¥Ð¥È¥ë¤ËÄ©¤à¤¬¡Ä!?
¡¡¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË9»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛºÇ¸å¤Î¥Î¡¼¥ï¥ó¤¬¸½¤ì¤ë¡ª¡¡Âè41ÏÃÍ½¹ð
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ºÇ¹âºÇ¶¯¤Î¡Ô¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡Õ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤Î¤¢¤ëÆ°Êª¤ä¶²Îµ¡á¡Ô½Ã¡Ê¤±¤â¤Î¡¦¥¸¥å¥¦¡Ë¡Õ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬³èÌö¤¹¤ëÊª¸ì¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î50Ç¯¤òÄ¶±Û¤¹¤ë¡È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡É¤Î´¶Æ°¤òÀ¸¤ß¡¢¼¡¤Î50Ç¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÀè¿Ø¤òÀÚ¤ë¡È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡É¤ÎºîÉÊ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¢£Âè41ÏÃ¡ÖºÇ¸å¤Î¸°¡ªÇË²õ¤Î¥Ö¡¼¥±¤ÈÁÏÀ¸¥Î¡¼¥ï¥ó¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡°¦¤¹¤ë¿ä¤·¡¦Î¦²¦¡ÊÎëÌÚ¡Ë¤Ï¡¢Ëå¡¦¥ê¥Ü¥ó¡ÊÀ¼¡§°ËÀ¥çýè½Ìé¡Ë¤òÅÝ¤·¤¿Áþ¤¥´¥¸¥å¥¦¥ì¥ª¥ó¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£ÅÜ¤ê¤ÈÈá¤·¤ß¤ËÇ³¤¨¤ë¥Ö¡¼¥±¡Ê¤Þ¤ë¤Ô¡Ë¤Ï¡¢¡Ö»ü°¦¡×¤ÎÌ¾¤ò¼Î¤Æ¡¢¥ê¥Ü¥ó¤ÎµØ¤òÆ¤¤È¤¦¤È·è°Õ¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢Î¦²¦¤Ï¥Ö¡¼¥±¤¬Å¨¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ëÈà½÷¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÎ¦²¦¤Ë¡¢Îµµ·¡Ê¿ÀÅÄ¡Ë¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·»Ï¤á¤ë¡Ä¡£
¡¡¤½¤Î¤³¤íËÊ¡ÊÅßÌî¡Ë¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ë¡¢¡ÈºÇ¸å¤Î¥Î¡¼¥ï¥ó¡É¤¬¸½¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦Ææ¤Î¥Î¡¼¥ï¥ó¤È¡¢ËÊ¤¿¤Á¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¥Ð¥È¥ë¤ËÄ©¤à¤¬¡Ä!?
¡¡¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË9»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£