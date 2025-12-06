¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡ÙÂè43ÏÃ¡Ö¤¦¤¿¤Î²Î¡×¡¢¤¦¤¿¤¬·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤ë
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¥·¥ê¡¼¥ºÂè22ÃÆ¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË8»þ30Ê¬¡Ë¤ÎÂè43ÏÃ¡Ö¤¦¤¿¤Î²Î¡×¤¬¡¢¤¢¤¹12·î7Æü¤ËÊüÁ÷¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤¦¤¿¤¬²Î¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿!?¡¡Âè43ÏÃÍ½¹ð±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¡È¥¥ß¡É¤¬¤¤¤ë¤«¤éµ±¤±¤ë¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡ª¡×¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦ºéÎÉ¤¦¤¿¤Ï¡¢²Î¤¦¤Î¤¬Âç¹¥¤¤ÊÃæ³Ø2Ç¯À¸¡£¤¢¤ëÆü¡¢ÅÁÀâ¤ÎµßÀ¤¼ç¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¤òÃµ¤·¤Ë¤¤¿ÍÅÀº¥×¥ê¥ë¥ó¤È½Ð²ñ¤¦¡£¥×¥ê¥ë¥ó¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¤Î¥¥é¥¥é¥ó¥É¤¬¡¢¥Á¥ç¥Ã¥¥êÃÄ¤Î¥Ü¥¹¡¦¥À¡¼¥¯¥¤¡¼¥Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿¿¤Ã°Å°Ç¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢³¹¤Î¿Í¤Î¥¥é¥¥é¤¬¥Á¥ç¥Ã¥¥êÃÄ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ¥¤ï¤ì¡ÄÂç¥Ô¥ó¥Á¡£¡Ö¥¥é¥Ã¥¥é¥ó¥é¥ó¤Ë¤·¤¿¤¤¡ª¡¡»ä¤Î²Î¤Ç¡ª¡×¡£¤¦¤¿¤Î·è°Õ¤¬·ë¤Ð¤ì¡¢ÅÁÀâ¤ÎµßÀ¤¼ç¡Ô¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡Õ¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¿ºéÎÉ¤¦¤¿¤ò¾¾²¬ÈþÎ¤¤¬¡¢¥¥å¥¢¥¦¥¤¥ó¥¯¡¿ÁóÉ÷¤Ê¤Ê¤ò¹â¶¶¥ß¥Ê¥ß¤¬¡¢¥¥å¥¢¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡¿»ç±«¤³¤³¤í¤ò¹â¿¹ÆàÄÅÈþ¤¬¡¢¥¥å¥¢¥º¥¥å¡¼¥ó¡¿¥×¥ê¥ë¥ó¤òÆîÛê°¦Çµ¤¬¡¢¥¥å¥¢¥¥Ã¥¹¡¿¥á¥í¥í¥ó¤ò²Ö°æÈþ½Õ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¢£Âè43ÏÃ¡Ö¤¦¤¿¤Î²Î¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¤Ê¤ó¤È¤«À®¸ù¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¶Á¥«¥¤¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¤È¥À¡¼¥¯¥é¥ó¥À¡¼¤Î»Ñ¤ÏÂ¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤ËÌÜ·â¤µ¤ì¡¢Âç¤¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÀµÂÎ¤¬¥Ð¥ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¤ß¤ó¤Ê¤ò¤Ï¤²¤Þ¤½¤¦¤È¤¦¤¿¡ÊÀ¼¡§¾¾²¬¡Ë¤¬²Î¤¦¤È¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞµÊÃã¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤¬¤½¤Î²ÎÀ¼¤Ë´¶·ã¤·¡¢¤¦¤Á¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÍâÆü¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤È³Ø¹»¤ÇÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¥«¥¤¥È¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤â¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ò¥¥é¥Ã¥¥é¥ó¥é¥ó¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤¦¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¸å²¡¤·¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤¦¤¿¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È·è¿´¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¼ÒÄ¹¤Ë¡Ö¤è¤í¤·¤¯¡×¤È²Î¤¤¤«¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¦¤¿¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÒÄ¹¤ÏÆÍÁ³¡¢ÏÓ¤Ç¥Ð¥Ä°õ¤òºî¤ê¡½¡½¡£
¡¡¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¤Ï¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË8»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£
¢¨¹â¶¶¥ß¥Ê¥ß¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¤¬Àµ¼°É½µ
