渡辺美里が、12月24日にリリースするデビュー40周年ベストアルバム『ULTRA POP』の選曲者“総勢59名”を公開した。加えて、特設ページもオープンした。

本作には、「渡辺美里といえばこの曲」をテーマに、デビュー当時から活動を共にしてきた作曲家やエンジニア、サポートミュージシャンをはじめ、アートワークを手がけてきたデザイナーやカメラマン、さらに芸能界の“渡辺美里ファン”まで、ゆかりある全59名が選んだ40曲が収録されているという。選曲者の顔ぶれもアルバムの大きな見どころのひとつで、付属のブックレットには全ての選曲者からのコメントも掲載されており、読むだけでも十分に楽しめる内容になっているとのこと。本日、その中から一部のコメントが抜粋され公開となった。

◆ ◆ ◆

◾️デビュー40周年ベストアルバム『ULTRA POP』選曲者一覧 ※敬称略／五十音順

浅野保志(ぴあ)／安達貴史／石原祐美子(チキチキジョニー)

飯尾芳史(レコーディングエンジニア・プロデューサー)

石川絢士(アートディレクター)／石田靖(吉本新喜劇)／伊秩弘将

いとうあさこ／伊東俊郎(レコーディングエンジニア)

今井邦彦(レコーディングエンジニア)／岩見真利(チキチキジョニー)

大川直人(写真家)／岡村靖幸／奥野真哉(SOUL FLOWER UNION)

小倉博和／押尾コータロー／川村結花／木根尚登／クリス松村

小堺一機／小渕健太郎(コブクロ)／小室哲哉／小山薫堂

斉藤恒芳／斎藤有太／坂本美雨／佐橋佳幸／塩谷哲／設楽博臣

篠原ともえ(デザイナー・アーティスト)／真藤敬利／スパム春日井

田家秀樹(評論家)／竹野昌邦／塚地武雅(ドランクドラゴン)／鉄拳

西寺郷太(NONA REEVES)／徳光和夫(フリーアナウンサー)／長島三奈

奈良部匠平／根本 要(スターダスト☆レビュー)／林部直樹(米米CLUB)

ビビる大木／フジイケンジ(The Birthday)／藤井貴彦(フリーアナウンサー)

本間昭光／増子直純(怒髪天)／槇原敬之／松永俊弥

未知やすえ(吉本新喜劇)／光田健一／室屋光一郎／レキシ／LiLiCo／山口智充

山口寛雄／山本拓夫／柳沢智(アートディレクター)／渡辺満里奈

◆ ◆ ◆

◾️選曲者コメント（一部抜粋）

○選曲者：LiLiCo

選曲：NEWS

こういうサウンドがもともと大好きで、初めて聴いたとき全身が一気にスパークしました。ブラスのカッコ良さに日本語を大切にする美里さんの力強いヴォーカルが乗ってリズムもたまらない。「ワイルド美里」でありながら「切な美里」もそこにいます。

魂の雄叫びであって、どこかで弱さを認める歌詞も好きで、とにかく聴くとやる気になりますし、強くなります。

そこにも音をしっかり美しく、そしてそこでこの曲はパッと終わる！

くぅ〜最高！わたしにとってのビタミン曲です！

◆ ◆ ◆

○選曲者：いとうあさこ

選曲：My Revolution

言わずもがな、な曲ですよね。

いや、大好きな曲は本当に数えきれないほどあるのですが、やはりこれが美里さんとの大切な大切な出会いなので、この曲を選ばせていただきました。中学３年生でこの曲を初めて聞いた時の衝撃は、40 年近く経った今でも“ まるで昨日のように思い出せる”ほど、ものすごいものでした。

今まで聞いた事がない、唯一無二の、度が過ぎるほど力強い歌声。その出会った瞬間からずーっとずーっと私のパワーの源です。

40 周年本当に本当におめでとうございましたです！！

◆ ◆ ◆

○選曲者：山口智充

選曲：さくらの花の咲くころに

サラリーマン時代、家電量販店に勤めていた18 才の僕は、店のいちばん大きなテレビで美里っさんの西武球場LIVEを『レーザーディスク』で毎日流してました！

そんな僕に言ってあげたい！

西武球場LIVEにゲストで呼んで頂いて、Zepp、武道館にも呼んで頂いて、アルバムにも参加出来て、自分がやる番組のゲストにもいっぱい来てもらえんねんぞ〜！って。

いやぁ〜感慨深いです。またこれからも美里さんと、1つ1つ幸せな時間を過ごせたら最高です！

◆ ◆ ◆

先日、全国30公演・約6万人を動員した＜BITTER☆SWEET ULTRA POP TOUR 2025＞を完走したばかりの渡辺美里。続く2026年に全国ツアーのスペシャル版＜渡辺美里 ULTRA POP スペシャル 〜じゃじゃ馬40th〜＞を開催することを発表した。“じゃじゃ馬”を冠したツアーは、2002年の＜MISATO じゃじゃ馬ならしツアー’02＞以来24年ぶり。生まれ年が丙午（1966年）生まれであることに由来するタイトルで、2026年はその丙午が一巡して戻ってくる特別な一年でもあり、デビュー40周年の節目とも重なる。まさに“じゃじゃ馬40th”の名にふさわしい象徴的なツアーになるとのことだ。

今回のスペシャルツアーは、“ウルトラポップのその先”を届ける全国4都市公演として実施され、最終日はデビュー記念日である5月2日、東京・東京ガーデンシアターで開催が決定している。

◾️デビュー40周年ベストアルバム『ULTRA POP』 2025年12月24日（水）リリース

特設ページ：https://www.misatowatanabe.com/ultrapop/

予約：https://erj.lnk.to/tkMBbp ▼形態・価格

初回生産限定盤：CD&BD+豪華ブックレット仕様／￥9,900（税込）ESCL-6170〜6173

通常盤：CD／￥4,000（税込）ESCL-6174〜6176 ▼店舗別特典

渡辺美里応援店 ・・・ オリジナルポストカード

Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ

楽天ブックス ・・・ オリジナルA4クリアファイル

セブンネットショッピング ・・・ オリジナルトート型エコバッグ

応援店リスト：https://www.misatowatanabe.com/shoplist/251224/

※特典は数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。

※上記店舗以外での配布はございません。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。予約の際は、希望される商品ページであることをご確認ください。 ▼収録内容

≪CD≫

[DISC1]

01.I’m Free

選曲者：伊東俊郎(レコーディングエンジニア)

02.すべて君のため

選曲者：渡辺満里奈

03.悲しいボーイフレンド

選曲者：大川直人(写真家)

04.eyes

選曲者：木根尚登

05.My Revolution

選曲者：石田靖(吉本新喜劇)、いとうあさこ、小堺一機、小室哲哉

徳光和夫(フリーアナウンサー)、藤井貴彦(フリーアナウンサー)、未知やすえ(吉本新喜劇)

06.Teenage Walk

選曲者：小室哲哉、レキシ

07.Lovin’ you

選曲者：小倉博和

08.Long Night

選曲者：クリス松村

09.Boys Cried (あの時からかもしれない)

選曲者：伊秩弘将

10.さくらの花の咲くころに

選曲者：押尾コータロー、槇原敬之、山口智充

11.シャララ

選曲者：小渕健太郎(コブクロ)、石原祐美子（チキチキジョニー）、岩見真利（チキチキジョニー）

12.センチメンタル カンガルー

選曲者：奥野真哉（SOUL FLOWER UNION）、佐橋佳幸、徳光和夫(フリーアナウンサー)

13.10 years

選曲者：塚地武雅（ドランクドラゴン）、鉄拳、根本 要（スターダスト☆レビュー）、

林部直樹（米米CLUB） [DISC2]

01.ムーンライト ダンス

選曲者：岡村靖幸

02.NEWS

選曲者：安達貴史、LiLiCo

03.跳べ模型ヒコーキ

選曲者：真藤敬利

04.虹をみたかい

選曲者：篠原ともえ（デザイナー・アーティスト）、柳沢智（アートディレクター）、山口寛雄

05.サマータイム ブルース

選曲者：小山薫堂、奈良部匠平、増子直純（怒髪天）、山本拓夫

06.Boys Kiss Girls

選曲者：ビビる大木

07.Tokyo

選曲者：伊東俊郎（レコーディングエンジニア）

08.夏が来た！

選曲者：今井邦彦（レコーディングエンジニア）

09.青空

選曲者：坂本美雨

10.BIG WAVE やってきた

選曲者：竹野昌邦

11.ブランニューヘブン

選曲者：フジイケンジ（The Birthday）

12.CHANGE

選曲者：松永俊弥

13.シンシアリー[Sincerely]

選曲者：斉藤恒芳

14.世界で一番遠い場所

選曲者：室屋光一郎

15.37.2℃ (夢みるように うたいたい)

選曲者：石川絢士（アートディレクター） [DISC3]

01.サンキュ

選曲者：浅野保志（ぴあ）

02.荒ぶる胸のシンバル鳴らせ

選曲者：長島三奈

03.夢のあいだ

選曲者：飯尾芳史（レコーディングエンジニア・プロデューサー）

04.青い鳥

選曲者：川村結花

05.あしたの空

選曲者：設楽博臣

06.始まりの詩、あなたへ

選曲者：光田健一

07.人生はステージだ！

選曲者：スパム春日井

08.すきのその先へ

選曲者：斎藤有太

09.大きな愛が降る街で

選曲者：西寺郷太（NONA REEVES）

10.ボクはここに

選曲者：田家秀樹（評論家）

11.星の夜

選曲者：塩谷哲

12.折りたたみ傘

選曲者：本間昭光 ≪Blu-ray≫（初回生産限定盤のみ）

・渡辺美里 40周年 BITTER☆SWEET ULTRA POP TOUR 2025 at NHKホール

・10 Best Live Acts (1986-2000) -Selected by the manager

◾️＜渡辺美里 ULTRA POP スペシャル 〜じゃじゃ馬40th〜＞ 2026年3月28日（土）大阪府・大阪フェスティバルホール 16:30開場 / 17:30開演

2026年4月11日（土）愛知県・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 16:30開場 / 17:30開演

2026年4月19日（日）宮城県・仙台銀行ホール イズミティ21 16:00開場 / 17:00開演

2026年5月2日（土）東京都・東京ガーデンシアター 16:30開場 / 17:30開演