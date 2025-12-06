¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡ÙÂè13ÏÃ¡ÖÌÇ¤Ü¤¹¡×¡¢ÎÏ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤â¡ÈÌ´¡É¤ò¼é¤êÈ´¤±¡ª
¡¡º£°æÎµÂÀÏº¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË9»þ¡Ë¤ÎÂè13ÏÃ¡ÖÌÇ¤Ü¤¹¡×¤¬¡¢¤¢¤¹12·î7Æü¤ËÊüÁ÷¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Çü¡¡Âè13ÏÃÍ½¹ð
¡¡ºã¤¨¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÁ÷¤ëÉáÄÌ¤Î¹¥ÀÄÇ¯¡Ê¼«¾Î¡Ë¤ÎËüÄÅÇü¡Êº£°æÎµÂÀÏº¡Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÇÌ´¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ëÌÀÚòÌ´¤ÎÎÏ¤Ç¡¢Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¯¤ÈÌµÅ¨¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¡£Ì´¤ÎÀ¤³¦¤Ë¸½¤ì¤¿°Ì´¡É¤ò¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë²ø¿Í¡¦¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¤Î¿¯Î¬¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Çü¤ÏÌ´¤ÎÃæ¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥Ù¥ë¥È¤Ç¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡×¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¡ª
¢£Âè13ÏÃ¡ÖÌÇ¤Ü¤¹¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¥Î¥¯¥¹¥Ê¥¤¥È¤ÈÀï¤¤¡¢¼«¤é¤ÎÎÏ¤ÎÌµ¤µ¤òÄË´¶¤·¤¿Çü¡Êº£°æ¡Ë¡£¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥¼¥í¡ÊÀ¼¡¦ÀîÊ¿»ü±Ñ¡Ë¤«¤é¤â¼º³Ê¤Îßà°õ¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÀ±Ìé¡Ê¹õÀîÚç»ü¡Ë¤È¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤²ñÏÃ¤Ç¼«¤é¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤È¡¢Ì´¤ÎÃæ¤ÇÀ±Ìé¤Î¡Ö¿´¤ÎÈâ¡×¤òÈ¯¸«¡£¿·¤¿¤Ê¥«¥×¥»¥à¤ò¼ê¤Ë¥Î¥¯¥¹¡Ê¸ÅÀîÍºµ±¡Ë¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¡ª
¡¡¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË9»þÊüÁ÷¡£
