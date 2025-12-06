俳優の西山潤が６日に自身のインスタグラムを更新し、結婚を発表した。お相手は「かねてよりお付き合いしておりました方」と説明。直筆の文章をアップした。

「関係者の皆様ならびに応援して下さっている皆様」と書き出し、「この度、かねてよりお付き合いしておりました方と結婚いたしました」と報告。「これからも役者として一層精進し、自分らしく一歩ずつ歩んでまいります。変わらぬご支援ご鞭撻（べんたつ）を賜れましたら幸いです」としたため、サインも添えた。

西山は子役で芸能界入りし、ＮＨＫ大河ドラマ「天地人」に出演。近年は話題作に続々と参加し、大河ドラマは「いだてん〜東京オリムピック噺〜」（１９年）、「どうする家康」（２３年）、今年放送の「あんぱん」では終盤に登場し、朝ドラ初出演。ＴＢＳ系「ＶＩＶＡＮＴ」（２３年）では“別班”の一員として出演し、来年放送の続編の出演も決まっている。ほかにもＴＢＳ系「笑うマトリョーシカ」（２４年）、フジテレビ系月９ドラマ「１１９エマージェンシーコール」「明日はもっと、いい日になる」（ともに２５年）などに出演。