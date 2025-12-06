¸µ¥ì¥¢¥ë±ÑÍº¤¬¡ÖÀ¯¼£²È¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡¡WÇÕÃêÁª²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡Ä¶á±Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶Ã¤¡ÖÌÌ±Æ¤Ê¤µ¤¹¤®¡×
¸µ¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉFW¥¦¡¼¥´¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹
¡¡2026Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÃêÁª²ñ¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö12·î5Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Ê¤«¡¢²ñ¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¸µ¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉFW¤Î¶á±Æ¤Ë¡ÖÌÌ±Æ¤¬¤Ê¤µ¤¹¤®¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥í¡¼¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ä³Æ¹ñ¤Î¸µ¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¿¤Á¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ì¥¢¥ë¤Ç¥ê¡¼¥°5Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥¦¡¼¥´¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹»á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥ó¥Á¥§¥¹»á¤ÏÊì¹ñ¥á¥¥·¥³¤ä¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç¤â³èÌö¡£¤½¤·¤Æ¥ì¥¢¥ë¤Ç¤ÏÆÀÅÀ¤òÎÌ»º¤·¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥¬5Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤È¡¢¼«¿È¤â¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³»þÂå¤È¹ç¤ï¤»¤Æ5²ó¤ÎÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¯¤Ê¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£°úÂà¸å¤Ï»ØÆ³¼Ô¤ÎÆ»¤Ø¿Ê¤ß¥á¥¥·¥³¤Î¸ÅÁã¥¯¥é¥Ö¤äÆ±¹ñÂåÉ½´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¥µ¥ó¥Á¥§¥¹»á¤ÏWÇÕÃêÁª²ñ¾ì¤ÎÅÐ¾ì¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¼õ¤±¤¿¤Ê¤«¤ÇSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¡ÖÌÌ±Æ¤¬¤Ê¤µ¤¹¤®¡×¡ÖÀ¯¼£²È¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡×¡ÖÇ¯¼è¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¡Ö¸½Ìò»þÂå¤ÎÌÌ±Æ¤òÁ´¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡×¡Öº£¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë