日本で働く人の7割が務めているのが「中小企業」です。政府は、その中でも「売上げ100億円」を目指す中小企業の支援を進めています。そのワケとは？

食べ放題のお惣菜に、栄養バランスの取れた定食が売りのお店。経営するのは、宮城、福島、栃木で38店舗を展開する飲食チェーンです。

イズムフーズ・大郄健吾社長「今後は1都3県、特に最初は埼玉県に展開したい」

店舗で出す料理は一カ所で作って、各店舗へ配送する「セントラルキッチン方式」。

大郄社長「今後、数年間で（売上高）約100億を目指して」

目標達成に向けて店舗数を増やしたいのですが…

大郄社長「これ以上（店を）展開するとなると、ここの工場ではもう手一杯」

“100億円達成”に、必要な店舗数は「105店」ほど。

しかし、ここで作ることができるのは最大45店舗分。目標達成には新たな工場が必要です。

そこで──

大郄社長「こちらが新しい工場を作る建設予定地になります」

今の工場のおよそ3倍の広さの土地に建設する新工場。この資金に政府からの支援金が使われるといいます。

その支援の上限は5億円。

「売上高100億円以上を目指して、事業を拡大する中小企業」へ「従業員の賃上げ」を条件に、政府から支援されるものです。

大郄社長「さらに規模拡大してですね、（給与を）年率で5％程度のベースアップをしていきたい」

業績があがった中小企業が、従業員の賃金をあげれば、日本経済の成長に繋がります。

いかに成長意欲のある中小企業を増やして、確実に、賃上げ機運を高めることができるのか、政府の手腕が問われています。