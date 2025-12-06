ワクチン接種をして帰宅したハスキーさん。帰宅後、まさかの行動に出て…。思わず謝らずにいられない、悲壮感溢れる光景は記事執筆時点で53万回を超えて表示されており、3.6万件のいいね、多くのエールが寄せられることとなりました。

【写真：ワクチン接種のために注射をしたハスキー犬→帰宅後にみせた『まさかの落ち込み具合』】

ワクチン接種をしたハスキー犬

Xアカウント『@charme375』に投稿されたのは、シベリアンハスキー「しゃるむ」ちゃんのお姿。

この日、しゃるむちゃんはワクチン接種をするために動物病院を受診したのだそう。無事にワクチン接種を終えて帰宅したところ…まさかのお姿を見せたというのです。

帰宅後にみせた『悲壮感あふれる姿』に反響

お部屋の隅っこ、しゃるむちゃんのために準備された大きなベッドと壁の隙間に入り込み、俯きながらぼーっと床を見つめていたのだとか…。

どうやら、しゃるむちゃんは楽しいお出かけだと思ってお外に出たようで…行き先が動物病院、そしてワクチン接種をしなければならなかったことに納得がいかなかった模様。

その落ち込みようは想像以上のもので、しゃるむちゃんの健康な暮らしのためだとはいえ飼い主さんも思わず『ごめん…』と思わずにはいられなかったほどだったそう。

もちろん、この後に美味しいおやつをもらってご機嫌を取り戻したというしゃるむちゃん。感情が分かりやすすぎる、悲壮感あふれるお姿は多くの人々をほっこりと和ませると同時に、笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「申し訳ないけど可愛い」「裏切られた…って顔ｗ」「落ち込みが伝わる一枚」「偉かったね、頑張った」「元気出して」「家でしちゃいそう」「可愛すぎる」など多くのコメントが寄せられています。

表情豊かなハスキーの女の子

2015年5月22日生まれのしゃるむちゃんは、生後9ヶ月の頃に飼い主さんと出会い、里子としてお迎えされた女の子。

とっても表情豊かで、飼い主さんに見せる眩しいほどの笑顔は今でも子犬のような無邪気さやあどけなさに溢れているといいます。

飼い主さんに溺愛されながら、自分らしくのびのびと幸せに暮らすしゃるむちゃんのお姿はシベリアンハスキーの魅力やたくさんの癒しを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@charme375」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。