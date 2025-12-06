大好きな抱っこをしてもらいながらも、なぜか不機嫌そうな表情を浮かべるわんちゃん。その理由が分かった時には、「本当に甘えん坊さん♡」「気持ちが表情に出てて可愛い」と笑顔になってしまう人が続出することに。自分の気持ちに素直なわんちゃんの姿が、151万再生を超えて、たくさんの人に癒しを届けています。

【動画：お父さんに抱っこをせがむ大型犬→なぜか元気がなくて…不機嫌になった『可愛すぎる理由』】

お父さんに抱っこをおねだりするモッシュくん

Instagramアカウント『mosh324』に投稿されたのは、お父さんに抱っこをせがむ大型犬の光景。この日、ゴールデンレトリバーのモッシュくんは、お父さんに前足をチョンチョンと当てて、抱っこのおねだりをしていたのだそう。

お父さんは抱っこが大好きなモッシュくんのため、大型犬であるモッシュくんをいつも頑張って抱き抱えてくれるのだとか。その光景は、大きな子どもを抱っこしているかのよう。和やかな光景に、なんだかほっこりしてしまいます。

なぜかいつもとは反応が違っていて…

抱っこのおねだりを聞いてもらい、いつものようにお父さんに抱き抱えてもらったモッシュくん。いつもなら、抱っこをしてもらうとニコニコ笑顔でお父さんの顔や頭を嬉しそうに舐め始めるモッシュくんですが…この日はなぜか、真顔でどことなく不機嫌そうな雰囲気だったのだとか。

そんなふたりの様子を、いったいどうしたのかと心配そうに見守っていたお母さんは、この日あった出来事を思い出すことに。はたして、大好きな抱っこをしてもらってもモッシュくんの元気が出なかった理由とはいったい…？

モッシュくんが不機嫌だった理由は…

抱っこをしてもらっていたモッシュくんが不機嫌そうだった理由、それは…『お風呂に入れられたから』！この日、モッシュくんはお風呂の日だったらしく、その疲れが出ていたご様子。きっと、お父さんに甘えているうちに緊張が解けて、疲れが見えてきたのでしょう。

いつもなら、抱っこしてもらっている間お父さんの頭をペロペロと舐めて嬉しそうにしているモッシュくんですが、この日はお父さんの肩に身を預けてジッとしていたといいます。

モッシュくんの元気がなかった理由が分かると、お父さんもお母さんも安心して笑顔に。思っていることがつい表情に出てしまうモッシュくんの姿が、たくさんの人にも笑顔を届けることとなったのでした。

お父さんに抱っこをしてもらうモッシュくんの光景は、「今日はお父さんの頭ペロペロはナシですねｗ」「中に人間はいってますか？」「どんなに大きくなっても甘えん坊ですね♡」と、投稿を見た人に癒しを届けてくれています。

Instagramアカウント『mosh324』では、そんな天真爛漫なモッシュくんの日々を覗くことができますよ。

モッシュくん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「mosh324」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。