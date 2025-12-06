東京メトロは、メトポ最大20％還元キャンペーンを11月1日から2026年1月31日まで実施している。

そば処めとろ庵では、メトポに登録したPASMOでの1回600円以上の決済ごとに60ポイントを付与し、期間中に各回600円以上かつ5回以上決済すると300ポイントを追加する。カレーショップC＆Cでは、1回800円以上で80ポイントを付与し、期間中に各回800円以上かつ5回以上決済すると400ポイントを追加する。

対象はメトポにPASMOまたはモバイルのPASMOを登録した会員で、退会や登録PASMOの解除、実施期間中の登録PASMO変更による決済は対象外。To Me CARD登録者には同カードの会員限定ポイントに加えてキャンペーン分を付与する。追加特典の付与は各1回のみ、申込不要、ポイント付与は2026年3月中旬ごろを予定する。

対象店舗は、そば処めとろ庵が大手町メトロピア店、錦糸町メトロピア店、新木場メトロピア店、西船橋メトロピア店、後楽園店、門前仲町店、上野店。カレーショップC＆Cが新木場メトロピア店、Echika fit永田町店、大手町メトロピア店。