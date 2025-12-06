「ウィンターギフト」年の瀬にぴったりな７選　やっぱり鍋でしょ！

贈られた相手も贈る側もきっと心が温かくなる。そんな冬ギフトに最適な逸品を集めました。もちろん年の瀬に自家用としてもオススメなものばかり

もらう喜び贈る楽しさに満ちたほっこり美味７選

まずは、冬グルメの定番・鍋。『但馬鴨 鴨鍋セット』は、「スライス肉もつくねも噛むほどに旨みが溢れ、ボリュームもたっぷり」、「鴨ダシで食す〆の蕎麦まで心ニクイ」（お取り寄せ倶楽部バイヤーほか）。無農薬飼料で育てた鴨肉とあって、安心のおいしさもまた喜ばれるはず。

同じくワイワイ＆ほっこり楽しむなら、『大東園うまかもん詰合せ』も推したい。「どの料理も奥深い味わい。値段はやや張るけど、この味と品揃えならば、と納得」（弊誌担当編集）。老舗の味の満足感は想像以上です！

続いて感嘆したのは、『富岡の焼豚２本詰め』。「豊かな風味に驚き。口中に広がる肉汁と深いコクの調和に参りました（笑）。酒によく合う旨さです」（カメラマン）。また、『佐賀牛すき焼き丼セット』と『蟹専門料亭【かね綱】蟹グラタン』は、ともに忙しい年末年始に大重宝しそうな逸品。容器ごとレンチンするだけで本格的な味が楽しめるので、「どちらも“お夜食にぜひ”なんて一筆添えて贈るとちょっと粋かも」（弊誌担当ライター）。

スイーツは２商品を厳選。大阪の人気店から届く『焼き菓子セット ギフトボックス』は、「心躍る可愛らしさと味わい。子供のいるご家庭へのギフトやホリデーシーズンにもぴったり」（フードスタイリスト）。『阿蘇山麓 塩バターどら焼き』は、「自家製バターがしつこくなく、しっとり生地ともマッチ。甘じょっぱくてペロリと食べられます」（お取り寄せ倶楽部バイヤー）。

贈る方の好みに合わせて、また自分へのご褒美にもどうぞ。

鎌倉ハム富岡商会・富岡の焼豚2本詰め｜鎌倉ハム 富岡商会

赤味噌と隠し味のウイスキーが奏でる芳醇な味わい

鎌倉ハム 富岡商会「鎌倉ハム富岡商会・富岡の焼豚2本詰め」｜販売価格 ￥6,480（税込・送料無料）

さすが創業120余年の老舗の仕事! と唸らずにはいられない。豚バラ肉を、赤味噌ベースのタレに漬け込み焼き上げていて、ほんのり甘くしっとり柔らか。加えて、ウイスキーを隠し味にした芳醇なコクと上品な旨みの調和がたまらない。酒のアテにしたい焼豚だ。

【食べ比べ！審査員の評価】

「豊かな風味が広がって肉の旨みをしかと感じるのにくどくない。香りとコク、しっとり感、タレの染み具合などバランスよし。上質な逸品」

【商品規格】

名称：鎌倉ハム富岡商会・富岡の焼豚2本詰め

内容量：290g×2

配送形態：冷凍 (宅配BOX・置配不可)

保存方法：冷凍

賞味期限：冷凍365日

備考：冷凍商品です。

製造者：【株式会社鎌倉ハム富岡商会】 〒247-0051 神奈川県鎌倉市岩瀬 961番地

但馬鴨 鴨鍋セット（約3〜4人前）出石そば付き｜オーガニックファームたにぐち

身体に沁み入る鴨肉の滋味。〆には蕎麦も!

オーガニックファームたにぐち「但馬鴨 鴨鍋セット（約3〜4人前）出石そば付き」｜販売価格 ￥6,480（税込・送料無料）

兵庫県新温泉町でお米中心の無農薬飼料＆平飼いで育てられた但馬鴨を使用。クセがなく噛むほどに味わい深いスライス肉と力強い旨みが凝縮したつくねを、秘伝の鴨ダシでいただく鍋セットだ。〆の出石そばまで付く充実の内容で、鴨肉の滋味を味わい尽くせる。

【食べ比べ！審査員の評価】

「噛み応えのある鴨肉スライスと味の詰まったつくねだから満足度が高い。ダシもしみじみ旨く、蕎麦付きなのも年末感があっていい!」

【商品規格】

名称：惣菜（鍋）

内容量：但馬鴨肉スライス100g×2、但馬鴨つくね100g×2、鴨ダシ1000ml、出石そば２食

配送形態：冷凍 (宅配BOX・置配不可)

保存方法：冷凍

賞味期限：冷凍90日

販売者：【オーガニックファームたにぐち】 〒669-6728 兵庫県美方郡新温泉町対田４０９

製造者：【農事組合法人アイガモの谷口】 〒669-6728 兵庫県美方郡新温泉町対田４０９

大東園うまかもん詰め合せ｜大東園

やさしくも旨辛な本格韓国料理はどれも百点満点!

大東園「大東園うまかもん詰め合せ」｜販売価格 ￥9,600（税込・送料無料）

博多の老舗焼肉店の人気者が一堂に。和牛の旨み溢れるユッケジャン、滋味豊かなサムゲタン粥にテールスープ、甘辛味でご飯が進む黒毛和牛のカルビチムなど6品。どれも家庭では作れない奥深い味わいに圧倒される。年末年始の集いに重宝すること間違いなし!

【食べ比べ！審査員の評価】

「“韓国料理＝辛いだけ”ではないと改めて実感。ユッケジャンの旨辛さやサムゲタン粥のやさしい旨みが沁みる〜。身体の中から元気になる!」

【商品規格】

名称：冷凍食品

内容量：博多ユッケジャン420ｇ×1、サムゲタン粥280ｇ×2、ほぐし身テールスープ220ｇ×2、スンドゥブチゲの素350ｇ×1、牛すじ煮込み150ｇ×1、カルビチム130ｇ×1

配送形態：冷凍 (宅配BOX・置配不可)

保存方法：冷凍

賞味期限：冷凍180日

製造者：【株式会社大東園】 〒812-0026 福岡市博多区上川端町1-1-1

佐賀牛すき焼き丼セット（4食入）｜佐賀冷凍食品

佐賀牛の旨さが存分に詰まったミニ丼の極み

佐賀冷凍食品「佐賀牛すき焼き丼セット（4食入）」｜販売価格 ￥5,680（税込・送料無料）

全国トップレベルの肉質を誇る佐賀牛は、きめ細やかな霜降りと豊かなコクが特長。その牛肉を割り下でしっとり柔らかく炊き、佐賀県産のお米とともに仕立てた。容器ごと温められ、上品な甘辛さにご飯が進む旨さ。小ぶりサイズだから肉気分な晩酌の〆に最適だ。

【食べ比べ！審査員の評価】

「柔らかな肉質とコクのある甘めのタレが調和して後を引く味。もちっとした米とも好相性。小ぶりながらも満足度しっかりで贅沢感あり」

【商品規格】

名称：すき焼き丼

内容量：150g×4個

配送形態：冷凍 (宅配BOX・置配不可)

保存方法：冷凍

賞味期限：冷凍60日

製造者：【佐賀冷凍食品株式会社】 〒849-0201 佐賀県佐賀市久保田町徳万2117-1

蟹専門料亭「かね綱」 蟹グラタン(6食セット)｜ニチモウフーズ（株）

ホワイトソースのまろやかさにダシの旨みが調和

ニチモウフーズ（株）「蟹専門料亭「かね綱」 蟹グラタン(6食セット)」｜販売価格 ￥5,500（税込・送料無料）

広島県にあるカニ料亭のスペシャリテを気軽に楽しめるこちら。味の要はまろやかな自家製ホワイトソースだが、実はそこに重ねた和風ダシがいい。芳醇な旨みがズワイガニの爪肉の甘みとも相まって、奥行きのある味わいを醸し出すのだ。ワインとの相性は格別。

【食べ比べ！審査員の評価】

「カニ爪は飾りかと思いきや身が詰まっていて歓喜! バターの風味も生きたほっとやさしい味わいで、冬の食卓のもう一品や夜食に◎」

【商品規格】

名称：グラタン

内容量：130g×6食

配送形態：冷凍 (宅配BOX・置配不可)

保存方法：冷凍

賞味期限：製造日より冷凍1年

販売者：【ニチモウフーズ株式会社】 〒550-0013 東京都中央区築地3-9-9 築地3丁目ビル9Ｆ

製造者：【株式会社十勝野フーズカンパニー】 〒089-1321 北海道河西郡中札内村東1条北1丁目1番地2

焼き菓子セットギフトボックス｜フェッタンボンボン

人気焼き菓子店の見た目よし味よしアソートセット

フェッタンボンボン「焼き菓子セットギフトボックス」｜販売価格 ￥5,120（税込・送料無料）

大阪の焼き菓子店発のギフトBOXには、人気のカヌレと国産レモン果汁を使ったしっとりレモンケーキ、華やかなカップケーキが集結。とくにカヌレは看板商品で、外はカリッと中はもっちりの食感が魅力だ。いずれも厳選した素材のよさと繊細な手仕事が生きている。

【食べ比べ！審査員の評価】

「見た目は可愛らしく味は実直。飽きのこない味わいだからホムパや手土産に重宝。焼きたてをその日のうちに発送してくれるのもうれしい」

【商品規格】

名称：焼き菓子

内容量：カップケーキ ×3（180g）、プレーンカヌレ×6、チョコレートカヌレ×6（200g）、レモンケーキ×1（160g）

配送形態：冷凍

保存方法：冷凍

賞味期限：冷凍14日（解凍後冷蔵で3日）

備考：解凍後、冷蔵保存で3日以内にお召し上がりください。解凍方法はカップケーキ・レモンケーキは冷蔵庫で８〜10時間、カヌレは常温で1時間解凍してください。

製造者：【フェッタンボンボン】 〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-8-20 1F

九州そだち阿蘇山麓塩バターどら焼き｜弘乳舎

バター×粒餡の甘じょっぱさがクセになる!

弘乳舎「九州そだち阿蘇山麓塩バターどら焼き」｜販売価格 ￥5,900（税込・送料無料）

明治16年創業の熊本の乳業メーカーによる逸品。『純白』と評されるきれいな味わいの自家製バターをホイップしたものと北海道産小豆の粒餡を挟んだどら焼きだ。厳選した素材を用いた生地のしっとり感、餡の甘さを引き立てるバターの絶妙な塩気にハマるはず。

【食べ比べ！審査員の評価】

「バターはコクがあるのにすっと引きのよい後味が印象的。塩味の効かせ方も秀逸で、品よく食べやすい。お茶にも日本酒にも合いそう」

【商品規格】

名称：和菓子

内容量：8個

配送形態：冷蔵 (宅配BOX・置配不可)

保存方法：冷蔵

賞味期限：冷蔵14日

販売者：【株式会社弘乳舎】 〒860-0085 熊本県熊本市北区高平三丁目43-2

製造者：【株式会社 菊家】 〒879-5516 大分県由布市挾間町赤野740番地

おわりに

本記事ではグルメ通販サイト『おとなの週末 お取り寄せ倶楽部』の中から厳選したお取り寄せを紹介しております。今回の商品以外にもギフトから自宅用まで人気のグルメをお取り寄せできます。

『おとなの週末 お取り寄せ倶楽部』とは

講談社BECK発行「おとなの週末」公式通販サイト。

グルメ雑誌「おとなの週末」のスタッフが全国各地から人気のグルメを実際に取り寄せて試食。味・外観・価格・サービス等厳しい審査を通過した商品だけを販売しています。

商品は産地・生産メーカーから直送！（※一部メール便発送商品は倉庫出荷となります）

納品書・明細書の同封なし！（※ご希望の場合は別途ご依頼頂ければ郵送させて頂きます）

全国どこでも全品送料無料でお届け！（※一部商品は送料込みの金額設定にてご案内しています）

