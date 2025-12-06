『呪術廻戦』で好きなキャラクターランキング！ 2位「七海建人」「伏黒恵」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部は11月25〜26日、全国の10〜60代の男女260人を対象に『呪術廻戦』に関するアンケート調査を実施しました。
コミックスは累計発行部数が1億部を突破し、テレビアニメや劇場版も大ヒットしている『呪術廻戦』。現在は、『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』が公開され、多くのファンを魅了しています。
それでは、「『呪術廻戦』で好きなキャラクター」ランキングの結果をお届けします。
【12位までの全ランキング結果を見る】
2位は七海建人でした。七海は、物語の舞台となる呪術高専OBの一級呪術師。会社員をしていたことがある珍しい経歴を持ち、異色のキャラクターとして活躍します。
「ナナミン」の愛称で親しまれ、金髪オールバックで七三分けの髪形が特徴。普段はスーツと個性的なサングラスを着用し、クールで責任感が強い性格をしています。アニメ版などでは津田健次郎さんが声優を務め、人情深い一面もみせる七海を丁寧に演じています。
回答者からは、「理性的で落ち着いているところと、ちゃんと人にやさしいところのギャップが魅力」（20代女性／福島県）、「呪術師としての冷静さと、社会人としての苦労を併せ持ったキャラクター性に強く共感できる」（30代男性／東京都）、「冷静で大人な雰囲気が他のキャラクターと違って魅力的」（20代女性／大阪府）などの意見が寄せられました。
同票で2位に選ばれたのは伏黒恵でした。主人公・虎杖悠仁の同級生として登場する伏黒は、呪術高専の1年生ながら等級は二級呪術師という才能の持ち主。黒髪のツンツンヘアーが特徴で、クールで真面目な性格をしています。
物語の主軸となるキャラで、自分の影を媒体とし式神を用いる術式・十種影法術の使い手。自身の戦闘能力も高く、さまざまな場面で活躍します。そんな伏黒の声優を務めるのは内田雄馬さんで、アニメ版でも人気のキャラクターです。
回答者からは、「ちょっと冷たい感じのクールキャラが好きだから」（20代女性／京都府）、「クールでありながらも時折見せる人情味が際立つキャラだから」（20代男性／栃木県）、「黒髪の基本無口な所がいい。式神を操る姿が本当にかっこいい」（40代女性／北海道）などの意見が寄せられました。
1位は五条悟でした。五条は呪術高専の教師として登場するキャラクターで、現代最強の呪術師として活躍。歴史を誇る五条家の1人で、特級呪術師としてさまざまな場面で能力を発揮します。
圧倒的な呪術を持つ五条ですが、軽薄でマイペースな性格のキャラクター。逆立った白髪と序盤では常に着けているアイマスクが特徴です。そんな五条の声優は中村悠一さんが担当。五条のキャラクターをうまく表現し、アニメ版でも圧倒的な人気を得ています。
回答者からは、「圧倒的な強さと余裕のあるキャラクター性が魅力的で、仲間を守る姿勢にひかれる」（40代男性／北海道）、「他のキャラと比較しても最強感とカリスマ性がずば抜けている」（30代男性／福岡県）、「最強だしかっこいい！ 性格も自由なとこがすごく好き」（40代女性／京都府）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
