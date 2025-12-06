「娘さんパパそっくり」家族YouTuber、娘の七五三ショット公開「奥様透き通るようなお肌」「モデルになれる」
家族YouTuber「だんスキ」公式アカウントは12月4日にInstagramを更新。娘の七五三で撮影した家族ショットを披露しました。
【写真】だんスキ、娘の七五三ショット
コメントでは「奥様透き通るようなお肌」「もぉ〜、全部かわいいです︎」「お着物似合ってるし可愛いーっ」「娘さんパパそっくりですね」「家族愛が素敵です」「天使すぎます」「素敵なご家族で憧れです！！」「モデルになれるぐらいかわいい」と、絶賛の声が集まりました。
「お着物似合ってるし可愛いーっ」同アカウントは「うーちゃん七五三おめでとう」とつづり、15枚の写真を載せています。娘の七五三ショットを披露。着物やドレスを着用した娘の姿や、家族3人で撮影した仲むつまじい様子などです。
