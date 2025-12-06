家族YouTuber「だんスキ」の公式アカウントは12月4日にInstagramを更新。娘の七五三ショットを披露しました。（サムネイル画像出典：だんスキ公式Instagramより）

家族YouTuber「だんスキ」公式アカウントは12月4日にInstagramを更新。娘の七五三で撮影した家族ショットを披露しました。

同アカウントは「うーちゃん七五三おめでとう」とつづり、15枚の写真を載せています。娘の七五三ショットを披露。着物やドレスを着用した娘の姿や、家族3人で撮影した仲むつまじい様子などです。

コメントでは「奥様透き通るようなお肌」「もぉ〜、全部かわいいです︎」「お着物似合ってるし可愛いーっ」「娘さんパパそっくりですね」「家族愛が素敵です」「天使すぎます」「素敵なご家族で憧れです！！」「モデルになれるぐらいかわいい」と、絶賛の声が集まりました。

同アカウントは11月16日にも「年の鹿児島の思い出…」とつづり、家族の仲良しショットを公開。この投稿には「ようこそ鹿児島へ」「わぁ！お会いしかったーーー！」といった声が寄せられました。気になった人はチェックしてみてくださいね。(文:鎌田 弘)