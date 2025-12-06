「ロバート・ローズにちょっとかぶる」阪神新助っ人遊撃候補に球界OBの考察 「固定でショートを使いたいとなると外国人」
デバニーは28歳右打ちのユーティリティとして活躍が期待される(C)Getty Images
オフに入り助っ人をめぐっての去就も慌ただしくなってきた。
すでに自由契約となった選手の中ではメジャー復帰が伝えられる選手も出るなど、今後も各球団来季の覇権をめぐってし烈な獲得競争が繰り広げられそうだ。
【阪神】外国人全員自由契約でデュプランティエ争奪戦勃発！最速156キロ左腕&3A20発内野手を獲得調査へ！どうなる阪神の外国人補強【プロ野球】
そんな中、セ・リーグでだんとつのリーグ優勝を飾った阪神の補強戦略も注目を集めている。
12月2日にNPBから公示があった保留選手名簿からはジョン・デュプランティエ、ニック・ネルソン、ラモン・ヘルナンデス、ハビー・ゲラ、ラファエル・ドリス、またすでに自由契約となっていたジェレミー・ビーズリー、グラント・ハートウィグの投打の支配下外国人選手7名がすべて外れた。
ただ外国人選手であれば残留オファーを出していても、保留者名簿の提出期限までに合意に至らなければ、一旦は保留者名簿からは外す必要があるため、今後の交渉次第で合意に至る可能性もある。
またチームでは新助っ人候補としてブルージェイズ左腕のイーストン・ルーカス、遊撃候補としてパイレーツのキャム・デバニーの獲得調査に動いているとされる。
阪神の助っ人戦略には球界内からも考察の声が上がっている。
現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は12月5日に自身のYouTubeチャンネルに「【阪神】外国人自由契約でデュプランティエ争奪戦勃発！最速156キロ左腕＆3A20発内野手を獲得調査へ！どうなる阪神の外国人補強【プロ野球】」と題した動画を更新。阪神の補強戦略に独自の考察を加えている。
まず今季「ドクターK」として高い奪三振率を誇り、球界を席巻したデュプランティエに関しては「ほかのチームと争奪戦になるんじゃないの」という見通しを語った。
その上で投打の新助っ人候補にも目を向けた。
左腕のルーカスに関しては映像も確認したとした上で「全体的に低めにくるピッチャーではない」「球持ちがいいタイプではない」と、制球力にはやや不安が残るとした。
その上で遊撃候補のデバニーに関しても同様に映像を確認したとした上で「ロバート・ローズ 横浜にいた あれにちょっとかぶるところあるんだよね」とコメント。
1998年のチーム日本一をマシンガン打線の中軸として支え「横浜史上最高の外国人選手」とも称されるローズを彷彿とさせる右打者とした。「打つんじゃないかという気はする」と仮に合流したら、ある程度数字は固められるという見方も示した。
今季優勝したチームの打線といえば「5番までは鉄板でいけるんだよね それ以降は力が落ちるということは言われているよね」と6番以降の下位の打者が課題とされる。
遊撃ポジションにおいては89試合に出場した小幡竜平が打率.223、72試合に出場した木浪聖也が打率.193と打撃の不安定さが目立ったことで「固定でショートを使いたいとなると外国人」と、デバニーを先発させる可能性もあるとした。
その上で「甲子園でショート守るというのはものすごい外国人は難しいと思うけど」と、土のグラウンドへの慣れは必要としながらも、「慣れたらうまい選手だったらこなしていくと思うけど」と選択肢が増えていくとした。
打順に関しても「入るとしたら6番か7番 7番にデバニー 打ち出したらわからない」と打撃内容次第では上位を務める可能性もあると指摘。
チームにおいては「優勝するにあたって新しい血を入れていく チームをまたより強固なものにしていく」目標に着々と進んでいるとした。
ドラフト1位には狙い通り、即戦力内野手とされる立石正浩を獲得。「これが100点 最大の補強 これにプラス、ルーカスがきてしっかり投げられる、デバニーが来てしっかりショートを守れる 優勝は阪神だよ」と課題の穴埋めもしっかり果たす青写真で、今からチームのリーグ連覇を予想するシーンもあった。
いずれにせよ、他球団も来季は打倒阪神で全力で向かってくることは間違いない。更なる高みを目指す藤川球児監督率いるチームがどんな戦いぶりを見せてくれるのか。オフの戦力補強の行方も引き続き、話題を集めていきそうだ。
［文／構成：ココカラネクスト編集部］