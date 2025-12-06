シンガポール在住のタレント福田萌（40）が5日配信のABEMA「ダマってられない女たち season2」（金曜後10・00）にVTR出演。教育について語った。

福田は2012年に「オリエンタルラジオ」中田敦彦と結婚。13年に第1子長女、17年に第2子長男が誕生。21年3月に家族でシンガーポールに移住し、23年に第3子次男が生まれている。

番組では福田のシンガポールでの生活に密着。スタッフから夫婦間で子育てのルールを決めているかと聞かれる場面があった。

「こうしなさい、ああしなさいって言わないようにしよう」と決めているとして「シンガポール連れてきて英語そこそこできるようになったら、もうこれ以上与えられることは親としてないよねみたいな話はしている」と説明。金銭面についても「うちは全然、子供からからリクエストがあったときに渡すようにしてる」と明かした。

その理由について、中田が以前「時給みたいな感じとか、この労働したらこんくらいのお金をあげるっていうのは労働者マインドしか育たないから」と話していたと回顧。「大きいお金を出さなきゃいけないときも、納得できるように説明してごらん」と子供に伝えるのだという。