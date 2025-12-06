【ブンデスリーガ】マインツ 0−1 ボルシアMG（日本時間12月6日／メーヴァ・アレーナ）

【映像】佐野海舟、強すぎる体で“ボール奪取”→相手選手ドン引き

マインツに所属する日本代表MFの佐野海舟が、力強いボール奪取から一撃必殺のスルーパスを配球。攻守で違いを見せた日本代表のボールイーターにファンたちが賛辞を送った。

ブンデスリーガで最下位に沈むマインツは、ボー・ヘンリクセン監督を解任。セカンドチームを率いるベンヤミン・ホフマン監督が暫定的に指揮官を務めたこの試合で、佐野はアンカーのポジションでスタメン出場し、ボルシアMGの日本代表FW町野修斗との日本人対決を迎えた。

注目のシーンはゴールレスで迎えた48分だった。MFジョバンニ・レイナの横パスを狙っていた佐野は、FWハリス・タバコヴィッチがボールを受けた瞬間を逃さず、背後から忍び寄って一気に体を前に入れる。相手に引っ張られながらもしっかりとボールを奪った日本代表MFは相手陣内へと前進して、左に流れたFWネルソン・ワイパーにボールを届けた。

ボックス内までボールを運んでフィニッシュに持ち込んだワイパーだったが、ここはGKのセーブに阻まれる。しかし佐野のプレーから生まれた一連の流れに、本拠地のファンたちも大歓声を送った。

解説を務めた元日本代表MFの細貝萌氏は「素晴らしいボール奪取でしたね。パスも完璧でした。いや強いですね。体のサイズが全然違いますが、強いし深い」と佐野のプレーを大絶賛。するとSNSのファンたちも「強すぎ」「マジで倒れない」「あそこで刈り取ってスルーパスはエグいな」「狙い通りのボール奪取とスルーパス」「マジでW杯に必要」と同じく佐野を称えた。

なお試合は58分のオウンゴールが決勝点となり、マインツは敗戦。佐野はフル出場している。（ABEMA de DAZN／ブンデスリーガ）