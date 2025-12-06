主演、A24製作『Marty Supreme』は、邦題を『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』として2026年3月13日に日本公開となることが決定した。日本版ティザービジュアルも届いている。

2025年12月2日にニューヨーク映画祭（NYFF）にてプレミア上映後、Rotten Tomatoesで批評家スコア97%の高評価を獲得。早くもシャラメの主演男優賞への期待が高まっている注目作が日本にやってくる。

監督は、『アンカット・ダイヤモンド』（2019）で批評家から絶大な評価を受け、クリティクス・チョイス・アワードで監督賞にノミネートされたジョシュ・サフディ。これまで弟のベニー・サフディとともにサフディ兄弟として監督してきたが、『The Pleasure of being Robbed』（2008・日本未公開）以来の単独監督作となる。

物語は1950年代のNYを舞台に、実在の卓球選手マーティ・リーズマンの人生に着想を得た内容。卓球人気の低いアメリカで世界を夢見る天才卓球プレイヤー、マーティ・マウザー。親戚の靴屋で働きながら世界選手権に参加するための資金を稼ぐ。ロンドンで行われた世界選手権で日本の選手に敗れたマーティは、次回日本で行われる世界選手権へ参加し、彼を破って世界一になるために、ありとあらゆる方法で資金を稼ごうとする。

主役マーティを演じるのはティモシー・シャラメ。『君の名前で僕を呼んで』（2017）、『名もなき者／A COMPLETE UNKNOWN』（2024）でアカデミー賞®主演男優賞にノミネートされ、人気・実力ともにナンバーワンといっても過言ではないティモシー。

共演にはグウィネス・パルトロウ。『アベンジャーズ／エンドゲーム』（2019）以来、映画出演は『SHE SAID/シー・セッド その名を暴け』（2022）で声の出演のみ。実に6年ぶりのスクリーン復帰となる本作で、引退したアメリカの有名女優ケイを演じる。また、マーティの友人役としてグラミー賞受賞アーティスト、タイラー・ザ・クリエイターが初の演技に挑戦。そのほか、マーティの恋人役にオデッサ・アザイオン、ケイの夫でインク会社の社長ミルトンをケビン・オレアリーが演じる。

撮影は日本でも行われた。マーティの最高のライバルとなる日本人選手エンドウ役には、東京2025 デフリンピック 卓球日本代表、川口功人（トヨタ自動車）が出演。クライマックスで見せる手に汗握る卓球シーンは本作の一つの見せ場でもある。

『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』は2026年3月13日TOHOシネマズ 日比谷ほか全国ロードショー。