「ザ・ボーイズ」シーズン5、「神になろうとするホームランダーを全員で止める」 ─ ブッチャー役とヒューイ役が予告編解禁情報を「東京コミコン2025」で投下

国内最大級のポップカルチャーの祭典「東京コミコン2025」は12月6日に開催2日目を迎え、オープニングステージには「ザ・ボーイズ」ブッチャー役のカール・アーバン、ヒューイ役ジャック・クエイドが登場。「ザ・ボーイズ」最終シーズンの見どころをアツく語った。予告編映像もまもなく解禁されるという。

「ザ・ボーイズ」は、で配信の大人気ド畜生ヒーロードラマ。アーバンは、外道ヒーローに荒技で抵抗していく危険な男ブッチャーを、クエイドはひ弱な巻き込まれ青年ながら成長を見せていくヒューイを演じている。

アーバンは4度目、クエイドは初となる来日。「ザ・ボーイズ」シーズン5にしてシリーズフィナーレが控えていることについて尋ねられたアーバンは、「予告編が明日公開になる」と、12月7日の映像解禁をステージ上で予告した。

キャラクターを演じる上での心がけについて尋ねられると、アーバンは「自分が楽しんで演じていれば、視聴者にも楽しんでもらえると考えています」とコメント。対するクエイドは「僕はむしろ逆で、ヒューイが楽しんでいない方が、視聴者に楽しんでもらえる」とユーモア溢れる回答。「狂っていてクレイジーなドラマなので、自分の役のリアクションの取り方を心がけています。血みどろや殺戮、外道ヒーローを目の当たりにした時、“フツーの人”がどう反応するかということですね」とポイントを披露した。

また、「ザ・ボーイズ」が長く愛されている理由について聞かれたアバンは、「キャラクターを楽しんでもらえていることだと思います」と見解。「衝撃やスペクタクルに引き込まれるドラマでもありますが、やはりキャラクター同士の関係性や、ヒューマンドラマやコメディ要素に心惹かれるのだと思います」。

「僕も立派なオタクです」と語るクエイドも、「ザ・ボーイズ」は「スーパーヒーローものを逆転させた、見慣れないもの」であることが魅力だとコメント。もしもスーパーパワーを得られるのなら、「飛行機が苦手だから、ナイトクローラーのようなテレポート能力で行きたいところに行けるようになりたい」と笑顔を見せた。

さらにアーバンからは、シーズン5の注目ポイントも語られた。

「言えることとしては、シーズン5の冒頭でホームランダーは世界を支配する神になろうとしています。彼を止められるのは、ブッチャーとザ・ボーイズだけ。しかし、ザ・ボーイズは刑務所に入れられている。だからまず初めに、ブッチャーは仲間たちを取り戻そうとします。そしてシーズン全話を通じて、みんなでホームランダーを食い止めようとする。すごくクレイジーで、楽しくて、ワイルドなライドになっています。そして、誰が犠牲になるかはわからない。」

「ザ・ボーイズ」シーズン5は2026年にPrime Videoで配信予定。

東京コミコン2025 開催概要

名称 東京コミックコンベンション2025 （略称：東京コミコン2025） 会期 2025年12月5日（金）11:00～19:0012月6日（土）10:00～19:0012月7日（日）10:00～18:00 ※開催時間は変更となる可能性があります 会場 幕張メッセ（〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）1ホール～6ホール予定 主催 株式会社東京コミックコンベンション、東京コミックコンベンション実行委員会 イベント内容 国内外映画、コミックなどの最新情報公開、企業出展（限定・先行商品の販売、グッズの展示など）実際に映画で使用されたプロップ（小道具）やレアグッズの展示、最新技術を使った様々なコンテンツの体験、海外セレブ俳優との交流、ステージでのライブやパフォーマンス、コスプレイヤーとの交流、コンテスト、漫画家やイラストレーターの作品展示や販売、「アーティストアレイ」 お問い合わせ先 東京コミックコンベンション事務局 info@tokyocomiccon.jp