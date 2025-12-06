２０２６年北中米Ｗ杯に臨む国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）ランキング１８位の日本代表は１次リーグＦ組に入り、同７位オランダ、同４０位チュニジア、欧州プレーオフＢ（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア）の勝者と激突することになった。日本が戦うのはどんなチームなのか。

【オランダ】Ｗ杯準優勝３回の世界的強豪。欧州予選を６勝２分けの無敗で突破した。日本とは過去３戦して２勝１分けと負けなし。主力のＤＦフィルジル・ファンダイクとＦＷコーディ・ガクポは日本代表ＭＦ遠藤航とリバプール（イングランド）と同僚だ。ほかにもＤＦマタイス・デリフト（マンチェスター・ユナイテッド）、ＭＦフレンキー・デヨング（バルセロナ）ら欧州ビッグクラブでプレーしている選手は多い。

【チュニジア】Ｗ杯アフリカ予選では１０試合で９勝１分けと負けなしと完璧な成績。しかも２２得点で失点ゼロと堅守を武器に本戦出場を決めた。これまで決勝トーナメントに進出したことはなく、初の１次リーグ突破を狙っている。日本との対戦は１分け５敗と未勝利。日本代表ＭＦ堂安律とＥフランクフルト（ドイツ）でチームメートの守備的ＭＦエリス・スキリがチームの要。他にも多くの選手が欧州クラブでプレーする。

【欧州プレーオフＢ】ＦＩＦＡランキング２８位ウクライナ、３１位ポーランド、４３位スウェーデン、６３位アルバニアの勝者が本大会に進む。ポーランドにはバルセロナ（スペイン）のエースＦＷロベルト・レバンドフスキ、スウェーデンにはリバプール（イングランド）のＦＷアレクサンドル・イサクとアーセナル（同）のＦＷビクトル・ギェケレシュら強力なストライカーがいる。いずれも侮れない実力国といえる。