西山潤、直筆で結婚発表「かねてよりお付き合いしておりました方と」
【モデルプレス＝2025/12/06】俳優の西山潤（27）が12月6日、自身のInstagramを更新。結婚したことを発表した。
西山は「関係者の皆様ならびに応援して下さっている皆様」とし「この度、かねてよりお付き合いをしておりました方と結婚いたしました」と発表。「これからも役者としてより一層精進し、自分らしく一歩ずつ歩んでまいります。変わらぬご支援ご鞭撻を賜れましたら幸いです」と直筆で記している。
西山潤は1998年7月12日生まれ、神奈川県出身。小学校1年生でスカウトされ、2006年の映画『サイレン 〜FORBIDDEN SIREN〜』でデビュー。映画『20世紀少年』シリーズ（2008年〜2009年）では主人公ケンヂの幼少期を演じて注目を集め、子役として活躍した。近年では、ドラマ『ドラゴン桜』（TBS系／2021年）での不良役や、NHK大河ドラマ『いだてん〜東京オリムピック噺〜』（2019年）、日曜劇場『VIVANT』（2023年）、『好きやねんけどどうやろか」（読売テレビ系／2024年）、「笑うマトリョーシカ」（TBS系／2024年）、『明日はもっと、いい日になる』（フジテレビ系／2025年）、連続テレビ小説『あんぱん」（NHK／2025年）、映画『BATTLE KING!! Map of The Mind -序奏・終奏-』（2025年）に出演するなど着実にキャリアを重ねている。（modelpress編集部）
◆西山潤、結婚発表
◆西山潤 プロフィール
