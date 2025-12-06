法務省特別矯正監を務める歌手で俳優の杉良太郎が６日、東京・千代田区の東京国際フォーラムで開幕した第６５回全国矯正展（全国刑務所作業製品展示即売会、７日まで）に出席した。

トークイベントでは、大阪刑務所でしか技術が継承されていない手織り敷物「堺緞通（だんつう）」について紹介された。大阪府の無形民俗文化財に指定されている織物技術に、杉は「伝統的なものは年々失われている。放っておいたらなくなってしまう。伝統を受け継ぐ人も亡くなってしまう」と危機感。「お金がある人には（製品を）買ってもらいたいのが本音。刑務所が伝統を受け継いでいる、ということを理解してほしい」と呼びかけた。

杉は、受刑者が出所後の社会復帰に役立つ製品や、全国の刑務所が特徴ある製品をつくる「一所一品運動」を進めてきた。「この仕事ならできる、と自信を持って出所してもらいたい。そのためには刑務所の株式会社化がどうしても必要」と提案。「刑務所は税金で成り立っている。税金をつぎ込むだけでは理解が得られない。生きてる間に（株式会社化を）必ずやろうと思っている」と息巻いた。

海外の刑務所が製品をネット販売している現状に触れ「欲しいと思われる品物をつくって利益を上げなきゃダメ。古い考えだと受刑者が一生懸命になっても時代遅れになってしまう。もっと多くの人に見てもらう方策を考えないといけない。そのためには刑務所でつくった良い物を安く提供する。これしかない」と熱弁した。

今回のテーマは「新たな拘禁刑時代へ」。杉は矯正支援官のコロッケ、石田純一、Ｐａｉｘ２（ペペ）と、刑務所作業製品・職業指導製品を視察した。