毎年、車山で開催される恒例イベント

秋のフランス車のイベントといえば、毎年、車山高原で開催されていた『フレンチブルーミーティング』を思い浮かべる方も多いだろう。様々な事情により現在は休催してしまったが、有志の手により『アロンフランセ車山』として開催されている。今年もこれまでと同じく車山で、10月19日に開催された。

以前のフレンチブルーミーティングより台数は減ったものの、それでも700台近いフランス車が車山に集結。これは以前よりも場所の制限などができたため事前予約制となり、この台数で締め切られたから。それでも枠はあっという間に埋まったというから、フランス車乗りにとってその人気は絶大といえそうだ。



『アロンフランセ車山2025』が車山高原で10月19日に開催された。 内田千鶴子

3回目を迎えた今年は天気予報が雨や曇りであったことから心配されたものの、幸いにも雨はほとんど降らず、穏やかな気候の中で過ごすことができた。

毎年何かしらのテーマを設けられ、今年は『シトロエンID/DS70周年』とされた。1955年のパリ・サロンでデビューしたDSは、フラミニオ・ベルトーニの手による宇宙船のようなスタイルだけでなく、ハイドロニューマチックという独創的なシステムを組み込むことでまるで未来のクルマのような印象を来場者に与え、ショーの注目の的となった。

フランス人からは好意を持って受け入れられたようで、1日で1万2000台も受注され、生産が終了した1975年までに140万台以上が製造された。

DSならではの『芸当』

このイベントにも30台近いDSがエントリーし、本部テント前に集まったその光景は壮観のひとことだ。主催者はこのDSの特徴を生かしてちょっとした寸劇を行った。ドライブ途中の『星の王子様』ご一行が乗るDSプレステージュのリアタイヤがパンクしてしまったという設定で、そのタイヤ交換が実演されたのだ。

その作業は独特だ。まずボルト1本で固定されているリアフェンダーを外すことでリアタイヤをむき出しにする。そこからハイドロニューマチックを使って車高を最も高くし、DS専用のリジッドジャッキをシャシーに噛ませ、そこから再び車高を落とせばタイヤは浮いた状態となる。そうすることでタイヤ交換を容易にできるのだ。



DSのリアタイヤがパンクしてしまったという設定で、そのタイヤ交換を実演。 内田俊一

まさにハイドロニューマチックならではの芸当といっていい。

主催者のひとりは、過去DSオーナーだったこともあり、「こういったシーンはなかなか見られないので、興味を持ってもらえたでしょう。最近DSのオーナーになった方も増えて来ています。我々は新車でDSを購入した先輩方からこういったことを教わって来ましたので、それを継承していこうという思いです」と語っていた。

初の試みとしてフランス車のミニバンを特集

そしてもうひとつ今回初の試みとして、フランス車のミニバンを特集。ルノー・カングーやシトロエン・ベルランゴなどの新しいフランス車たちも40台近くが参加。古いフランス車やそのオーナーだけでなく、新たな参加者の獲得にも成功したようだ。

また、フリーマーケットを1ヵ所に集めることでショッピングがしやすくなったのも、参加者には好評だった。



ミニバンカテゴリーにエントリーされたルノー・カングーたち。 内田俊一

やはりこのイベントの最大の魅力は、同じフランス車に乗るというだけで色々な人と仲良くなれることだ。老若男女、リピーターから初参加までの多くの人たちが来場するので、偶々横に止まったことが縁で仲良くなることもあるだろうし、昔からの知り合いに再会することもある。

そうしてまた来年も会いましょうとなり、1年後の『車山詣で』に繋がっていくのだ。「長く続けてほしいといってもらえることがとても嬉しい」と主催者が語るように、多くの来場者が『来年も参加しよう』という思いを胸に帰路に着いたことだろう。