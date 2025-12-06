花が心を彩り、鳩が想いを届ける!ブールミッシュのピースフルマカロン2年目始動!

SDGs項目10｢人や国の不平等をなくそう｣をテーマにお菓子とアートで取り組むフランス菓子の先駆けで現在はフランスのエッセンスの創作スイーツを全国に提供するブールミッシュと食べ物アート作家 鴨志田和泉氏の大好評プロジェクトは2年目が始動!11月2日(日)より全国百貨店や駅ビル専門店などで販売が始まっています。

美しくパワーアップしたピースフルマカロン



2年目のピースフルマカロンは、春夏秋冬それぞれの季節を象徴する花々を6種ずつ選ぶそう。秋は、コスモス(調和)、金木犀(真実の愛)、ダリア(感謝)、リンドウ(誠実)、シクラメン(内気なやさしさ)、サフラン(希望)…色も形も咲く場所も異なりますがお互いを比べたり否定し合ったりせず、それぞれの美しさでまっすぐに咲いているお花をハート型に並べ、秋の空気や光をイメージしたカラーの中を平和の象徴である白い鳩が羽ばたくデザインです。



2年目はフレーバーが一新!苺ショートケーキ(手前)と、カスタードプリン(奥)の2種の展開です。



サイズはバラの他、2個入･3個入のセットが用意されています。店舗スタッフに相談すればお好きな数での詰め合わせも可能です。プレゼントやイベントに重宝するにでぜひ、気軽に相談してみて。

銀座本店には、貴重な原画の展示も!



筆者が訪れたブールミッシュ銀座本店には、SDGsの重要性を理解してもらうために鴨志田和泉氏が描いた絵本｢Peaceful Macaron｣の原画の展示があります。

美しさと優しさ、あたたかさを感じるアートに引き込まれます。原画を見られない方は、鴨志田和泉氏がSNSで配信する｢Peaceful Macaron｣をチェック!

ピースフルマカロン2年目からも目が離せません!



｢かわいい｣だけではなく｢想いを伝える｣ピースフルマカロン。｢スイーツ｣と｢アート｣の力で社会問題に目を向けるきっかけを届ける1歩先を行くプロジェクト2年目も追いかけて行きます。

【ピースフルマカロン詳細】

･ピースフルマカロン(苺ショートケーキ):税込\270(本体価格\250)

･ピースフルマカロン(カスタードプリン):税込\270(本体価格\250)

※11月から3カ月毎変わる四季折々のデザインマカロン

【店舗詳細】

ブールミッシュ 銀座本店

東京都中央区銀座1-2-3

03-3563-2555

10:00-19:00

※他、全国のデパート・路面店

※オンラインで購入出来る商品もあり