モデルの加藤栞さんが、1st写真集『shi〜。』発売記念イベントに登壇しました。

【写真を見る】【加藤栞】写真集イベントで照れ笑い「最強ヒロインになれてるのかな？」来年の目標は「コーヒーをブラックで」大人への意識語る





海外旅行が好きだという加藤さん。今回の撮影で初めて訪れたというトルコについて、“印象深かった。文化とか環境も違うし、街並みが本当に楽しくてワクワクドキドキって感じでした”と、楽しんだ様子。









撮影の合間には観光する時間もあったそうで、“バザールとかに行って、みんなで商店街を回ったりしました。トルコの伝統的なお菓子「ロクム」をお土産で買って配ったら好評でした”と、トルコ観光を振り返りました。





写真集を、“これから家族に見せたいです”と笑顔で話した加藤さんは、「学校の友達には見せる？」と記者に聞かれると、“いや見せないです”と、照れ笑い。ファンからはすでに多くの反響があるそうで、“本当に温かい気持ちになっています”と、感謝を述べました。





また、「最強ヒロイン」と呼ばれることもある加藤さんは、その肩書きについて、“照れくさいです。最強ヒロインになれてるのかな？ わからないです”と、顔を赤らめつつ笑顔。



「自身の最強ポイント」を聞かれると、“笑顔かな。あと声。（友達にも）特徴的だねって言われます。ふんわりしてるみたいな”と、照れながら答えてくれました。



さらに、加藤さんは今年1年を、“環境が変わった。お仕事とかも大人になっていく段階のものが増えていて、「大人にならなきゃ」と背伸びしている1年だったのかなと思います“と、総括。









来年の目標も聞かれると、“コーヒーをブラックで飲めるようになりたい。大人の女性に憧れるじゃないですけど、カフェでブラックコーヒーを飲みたい”と、引き続き「大人」を意識していくと、またもや照れながら話していました。



仕事面では、“お芝居にも挑戦したい”と明かした加藤さん。“いろんな役に挑戦できたら。やっぱり青春系、制服系はやってみたい”と、希望を語りました。









【担当：芸能情報ステーション】