地域を盛り上げた映画やドラマとそのロケ地を表彰する「第１６回ロケーションジャパン大賞」に、ヒット映画「国宝」のロケ地となった出石永楽館がある兵庫県豊岡市がノミネートされている。

今月１２日まで一般投票が行われており、地元関係者は「ぜひ大賞に」と投票を呼びかけている。（熊谷暢聡）

同大賞は、ロケ地情報誌の「ロケーションジャパン」の主催。一般投票による支持率と、作品の撮影に対するサポート状況、観光への影響などをポイント化して選出している。今回は、昨年１１月以降の１年間に公開、放送されるなどした６８作品（８８地域）が対象となった。

「国宝」は歌舞伎役者の半生を描いた作品で、現存する近畿最古の芝居小屋である同館で昨年３月にロケが行われた。興行収入が日本映画の実写作品で歴代１位の話題作となり、他のロケ地である滋賀県や大阪府東大阪市と一緒にノミネートされている。

出石永楽館では映画公開後、ロケ地を訪ねる＜聖地巡礼＞の来訪客が増加。３連休中だった１１月２３日には１５５６人が見学に訪れ、１日あたりの見学者数として過去最多を更新した。９〜１０月に開催された「永楽館歌舞伎」も、すべての公演でチケットが完売した。

同館の赤浦毅館長は「地元からの来館者も増え、シビックプライド（地域への誇り）にもなっている。大賞受賞で箔（はく）を付け、『歌舞伎の町』を更に盛り上げたい」と話している。

同大賞には、動画サービスのディズニープラスで配信されたドラマ「ガンニバルシーズン２」のロケ地となった養父市もノミネートされている。市立大庄屋記念館と明延鉱山の探検坑道などで撮影され、同記念館でも来館者増加の効果があったという。

県内ではほかに、映画「ルート２９」のロケ地だった姫路市や宍粟市などもノミネートされている。