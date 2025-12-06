【ノンデリ義母「陣痛見せて！」】義母からお誘い「イヤなんです」ビシッ！＜第17話＞#4コマ母道場

写真拡大 (全5枚)

とくにイジワルをされたわけでもないし、憎まれているわけでもない。でも、なぜか関わると自分の心が傷ついてしまう相手っていますよね。冷静になって思い返すと、「あのときのあの言葉、イヤだったな」と、地味でも確実に積み重なっていく心の傷。もしあなたのお義母さんがそんな人だったら……？

第17話　イヤなんです



【編集部コメント】

ユウカさん、ついに言えましたね！ お義母さんは「イヤ」と言われるなんてこれっぽっちも予想していなかったようで、ただひたすらに驚いています。勇気を振り絞ったユウカさん、お義母さんと離れるために、さらにもう一押しですよ。決定的なひとことは言えるのでしょうか？　ユウカさんの次の言葉が気になります。

原案・ママスタ　脚本・大島さくら　　編集・みやび