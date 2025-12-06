宮崎県椎葉村の上椎葉ダムで山桜や紅葉など深山の自然を楽しめる遊覧ボートがある。観光客向けの放流が行われ、マニアが「閣下」と呼ぶスポットだが、地元の人々は湖底に沈む集落に郷愁を抱く。歴史小説「新・平家物語」の著者、吉川英治が「日向椎葉湖」と名付けたダム湖を船で巡った。（神屋由紀子）

3種類の船でダム湖を巡る会に参加した。まず10人乗りボートで渓流下り。「船がひっくり返る可能性もあります。カメラの持ち込みは自己責任で」と言われ、ノートと油性ボールペンだけを持って乗り込んだ。

「木の枝は握らないで。横転しかねません」。木の生い茂る場所にさしかかると船頭の声が飛ぶ。さっと魚影が見えた。釣り人があこがれるサクラマスらしい。「産卵時期なんですよ」と福岡県大野城市から来た中井晃さん（64）が教えてくれた。趣味の魚釣りで椎葉に通い続けて約40年。「3年前、台風14号が来た後はダム湖が流木でびっしり埋まっとってね」

パックラフトのこぎ方を参加者に指導する主催者の山之内裕信さん（手前）＝渡辺紋子さん撮影 パックラフトのこぎ方を参加者に指導する主催者の山之内裕信さん（手前）＝渡辺紋子さん撮影

次はパックラフト（ゴムボート）に乗る。自分で船をこぐのは初めて。進もうとしてもぐるぐる回ってばかり。「右に進む時はパドルの左の方をかく。ゆっくり来てください」と主催者の山之内裕信さん（41）の指導で、ようやく沖へ。「寝ることもできますよ」。恐る恐る寝てみた。木々の緑の間から空に吸い込まれるような気がした。

パックラフトに乗りながら会話する椎葉節子さん（左）と山之内裕信さん パックラフトに乗りながら会話する椎葉節子さん（左）と山之内裕信さん

■ ■

山之内さんは北九州市出身。宮崎公立大を卒業後、防犯カメラの会社や東京・世田谷区役所に勤めた。アウトドア好きが高じて一昨年、村に移住し、地域おこし協力隊に。任務は椎葉の自然や文化を紹介する「秘境のインタープリター（通訳者）」。伝統農法の焼き畑を守るためのクラウドファンディングを手がけ、山のガイドをしている。

ダム湖ツアーを企画したのも「水辺で遊ぶアクティビティを開発したい」から。理由はもう一つ。「集落が無くなるとはどういう感覚だろうと思った」

ダムは1950年に着工。かつて本紙取材に村人がこう回想している。「ものすごい数の人やダンプが村に乗り込み、戦争よりすごい何かが始まると感じた」。戦後復興の象徴に村は活気づいたが、代償で73戸が湖底に沈んだ。

水に沈んだ集落について調べる椎葉里美さん。背後に浮かぶのは自分で造った船着き場 水に沈んだ集落について調べる椎葉里美さん。背後に浮かぶのは自分で造った船着き場

「一軒は祖父の家だった」と語るのは地元、尾八重（おはえ）地区に住む大工の椎葉里美さん（69）。古老に往時の暮らしぶりを聞き取り、ダム建設時の航空写真を基に水没前の地図を作製。一軒一軒、家の姓を特定してきた。「湖の底に眠る集落を案内し、祖父たちの暮らしを伝えたい」。ダムを管理する九州電力や役場と交渉して桟橋と船着き場を造り、地域おこしグループ「扇山（せんざん）会」の仲間と4年前からボートを走らせ、掘り起こした歴史を語り継ぐ。

山之内さんはその姿に心を打たれた。ダムの送電先が北九州工業地帯だったこともダム湖ツアーを始める動機にある。

「お国のためと説得されて家を手放した人がいて、僕の故郷が恩恵を受けた。山の暮らしの豊かさは二度と戻らない。戦争や災害で離郷せざるを得なかった人々に通じる重い話です」

■ ■

ツアーの最後にダム湖をモーターボートで周遊する。

下流から望む上椎葉ダム 下流から望む上椎葉ダム

「フナやコイが山ほど釣れてね。ダムができた頃は立ち木が湖面から出ていたから、船をつないで本を読んだりしていたのよ」

ダム建設で家を移った元村民の椎葉節子さん（81）が、初めてのダム湖周遊で幼い頃を懐かしむ。下流の日向市に住み、時折、故郷の山に登っては尾八重の民宿で休む。山ひだを越えて伸びる送電線。「平家の落人も尾根伝いで椎葉に来たというからね」。節子さんは目を閉じ、「生まれた所はいいよね」と問わず語りにつぶやいた。

下船後、船頭が民謡「ひえつき節」を披露してくれた。歌声は哀愁を帯びていた。

★ダム湖遊覧の問い合わせは椎葉村観光協会＝0982（67）3139。