本が好きな人なら手に取っただけでわくわくするだろう。まず小口を見て驚くが、本文には5種類もの紙が使われていて手触りもそれぞれ。文字の色、カバーや表紙にも工夫が凝らしてあり、仕様はすべて巻末にまとめられている。本書は、長野県松本市にある老舗印刷会社、藤原印刷の本づくりへの想（おも）いを綴（つづ）った一冊。だからこその紙へのこだわりだ。語るのは三代目・藤原兄弟。かつては教科書や専門書を中心に黒子の仕事に徹してきたが、「自分のために本をつくる人」の伴走者となり、「個人で本をつくるなら藤原印刷」と言われるまでになった。

台湾のショッピングバッグが背に巻かれた本、表紙がすべて違う段ボールでできた本、たった15部の家業の記録を残した写真集。「ぼくらにとっては年間数百冊のうちの1冊でも、その人にとっては『一生の一冊』」だと藤原さんは語る。創業者である祖母・輝さんがつくった「心刷」という言葉を大事にし、3万円の仕事から2千万円の仕事まですべて同じスタンスで「心刷」している。真摯（しんし）に仕事に向き合う姿勢は、協力会社の信頼も得る。あるときミスをして、製本会社に休みの日も稼働してもらうことになったが、「藤原さんの仕事だったら、土曜日だろうが日曜日だろうが年末年始だろうが、よろこんでやるよ」と職人さんが言ってくれるのだ。

奥付にずらりと並んだ、職人さんや協力会社の名前の多さに、1冊の本に込められた想いを見た。

（ライツ社・2530円）