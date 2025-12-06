戦国時代の九州の雄、大友家崩壊後の豊後は小藩に分割される。その中で最大の約7万石を領したのが現在の大分県竹田市を中心とした岡藩・中川家である。本書はその3代藩主・久清が主人公。くじゅうの大船山に登り、墓所も大船山に設けた久清の目線から語られる物語だ。

元々中川家は現在の大阪府北部、摂津国の出身。遠縁には、高山右近がいる。そして、領地となった豊後は、キリシタン大名・大友宗麟の本拠地。同市には多くの潜伏キリシタン関連の遺構、遺物がある。当然ながら、物語の柱の重要な一つとして潜伏キリシタンが座る。

江戸時代にキリシタンが生き延びた理由として、権力側も「年貢を納めてくれさえすればいい」と「本音と建前」を使い分けていたという研究も近年は出ているが、作品が描く主な時代は天草・島原一揆後の17世紀で、取り締まりはまだ厳しかった。あくまで小説ではあるが、久清の対処は時代を先取りしたようにも思えて面白い。

なぜ大船山を愛し、墓所にしたのか、という理由にもなるほどと感じた。現在残っている中川家歴代の肖像画は、久清だけ異形の風貌に描かれているが、これも作者なりの謎解きに納得してしまう。

出来事の背骨にもなる幕府の大名統制策も含め、久清にまつわる現在に伝わる事実を巧みに組み込んで練り上げた。「もしかしたら……」と思わせる作品だ。

（古賀英毅）

（日本経済新聞出版、上下とも2200円）