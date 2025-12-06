俳優の竹中直人と生瀬勝久が2011年からタッグを組む演劇ユニット「竹生（たけなま）企画」。第4弾となる新作「マイクロバスと安定」が13日、熊本市の市民会館シアーズホーム夢ホールで上演される。飯豊まりえや戸塚純貴ら勢いのある若手中堅を交えて「世界の終わり」を描く。

作・演出は竹生企画のスタート時から共に芝居を作り上げてきた倉持裕。「地球に小惑星が衝突するまであと3年」と発表された後、世界は、新しいことに挑む者と「これまでと変わらず生きよう」とする者に二分し、別々のブロックに分かれて暮らすことになる。竹中が扮（ふん）する演出家は「これまでと変わらない」地区の一軒家で活動を続けるが、ある日、古い知人（生瀬）とその娘（飯豊）が訪ねてきて−。世界の終わりを知った人間は「いつも通り」でいられるのか。俳優7人が、もがきながら生きる人々の群像劇を織りなす。出演は他にサリngROCK、松浦りょう、浜野謙太。

熊本では正午と午後5時に開演する全2回公演。全席指定。昼公演は一般1万円、25歳以下5000円。夕公演は一般9000円、25歳以下5000円。ピクニックチケットセンター＝050（3539）8330（平日正午〜午後3時）。

（川口安子）