研ナオコ、“大物夫婦”から贈られた豪華ギフトを公開 研の好物が山盛りに「すごい」「綺麗ですね」「美味しそう！」
歌手でタレントの研ナオコが4日、自身のブログを更新。ダウンタウン・浜田雅功＆小川菜摘夫妻から贈られた“豪華ギフト”を披露した。
【写真】「オーッ」「すごい」「綺麗ですね」浜田夫妻から贈られた豪華なギフト
研は「浜ちゃん菜摘ちゃんご夫妻から豪華な『かご盛り苺』を贈って頂きました」と明かし、1つひとつ丁寧に包まれたイチゴが山のように積まれたかご盛りの写真をアップ。研にとってイチゴは「大好きな」フルーツだといい、浜田夫妻の気心が感じられる。
投稿では「我が家の冷蔵庫に常備している大きな練乳を付けて、、いただきました」と明かし、浜田夫妻に向けて「有難う御座います」と感謝を伝えていた。
コメント欄には「オーッ豪華なイチゴ すごいですね 好きな食べ物はエネルギーになります。沢山召し上がって年末乗り切って下さい」「最初見てケーキかと思っちゃいました。苺もそうやって飾ると綺麗ですね」「美味しそう！イチゴにはコンデンスミルクがやっぱり合いますね！」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「オーッ」「すごい」「綺麗ですね」浜田夫妻から贈られた豪華なギフト
研は「浜ちゃん菜摘ちゃんご夫妻から豪華な『かご盛り苺』を贈って頂きました」と明かし、1つひとつ丁寧に包まれたイチゴが山のように積まれたかご盛りの写真をアップ。研にとってイチゴは「大好きな」フルーツだといい、浜田夫妻の気心が感じられる。
コメント欄には「オーッ豪華なイチゴ すごいですね 好きな食べ物はエネルギーになります。沢山召し上がって年末乗り切って下さい」「最初見てケーキかと思っちゃいました。苺もそうやって飾ると綺麗ですね」「美味しそう！イチゴにはコンデンスミルクがやっぱり合いますね！」などと、さまざまな反響が寄せられている。