２０２６年北中米Ｗ杯に臨む国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）ランキング１８位の日本代表が１次リーグＦ組となり、オランダ、チュニジア、欧州プレーオフＢ（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア）の勝者と同組となった。元日本代表ＦＷ武田修宏氏（５８＝本紙評論家）は「決して簡単な戦いにはならない。タフな試合になるし、総力戦になる」との見方を示した。

ＦＩＦＡランキング７位のオランダについては「身長の高い選手が多く、スピードのある選手もいる。ビッグクラブでプレーする選手も多い。指導者研修をオランダでしていたけど、分析力も素晴らしいので日本選手は丸裸にされるんじゃないか」とし、同４０位のチュニジアに関しては「クラブＷ杯で現地に行ったこともあるが、アフリカ勢の身体能力を生かすスタイルではなく、欧州に近い。組織的な戦いをしてくる」と警戒した。

武田氏は「ドーハの悲劇（１９９４年米国Ｗ杯アジア最終予選）のときはアジア枠が２で、本大会に出場できるのは２４チームだったけど、今は倍でしょ」と言うようにチーム数増で戦い方も変わるという。「３位に入れば決勝トーナメントに進める可能性があるわけだから。それに１回戦でブラジルと対戦する可能性もあるけど、日本が初のＷ杯ベスト８になるには１発勝負のトーナメントで２回勝たないといけない。そこはいろいろ（分析やコンディション調整など）大変かな」と分析した。

その一方で「森保（一）監督は７年も日本代表を指揮し、積み重ねてきたものがある。その経験を生かせるのではないか。Ｗ杯に向けた準備も開催地の米国で試合をしたり、苦手の南米勢とも強化試合をして、ブラジルにも勝っている。簡単な試合はないけど日本の分析力は高いのでしっかり対策してくれる。期待している」と語っていた。