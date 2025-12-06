大人になって変わったこと 第87回 【漫画】「うちら毎日会ってね？」いつも一緒だった友達と、大人になって知る友情の時間
年を重ねるごとに人の趣味や味覚、感じ方は変化していくものです。今回は大人になって変わったことをマイナビニュースのアンケート会員に調査し、その回答を4コマ漫画にしてお届け。つい"あるある"とうなずいてしまうものから、意外なものまで。
みなさんはこんな風に感じた経験はありませんか?
✅スキマ時間に漫画「大人になって変わったこと」1話から無料でイッキ読み!
○■ 「うちら毎日会ってね？」いつも一緒だった友達と、大人になって知る友情の時間
いつも会う友達。たくさん会うほど、その頻度が高いほど仲が良い証だと思ってた。
お互い大人になって会える時間が減っても、仲の良い友達なのは変わらないことを知った。
青木ぼんろ 会社員。日々のことを漫画に描いたりしています。おそらく誰の人生にも、何の影響も及ぼさない漫画ですが良かったら。 【twitter:@aobonro】 https://twitter.com/aobonro
