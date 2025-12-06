２０２６年北中米Ｗ杯の組み合わせ抽選会が５日（日本時間６日）にワシントンで行われ、Ｗ杯２度制覇のフランスはセネガル、ノルウェー、大陸間プレーオフ２の勝者と同じＩ組に入った。厳しい組み合わせとなったが、フランスのＦＷキリアン・エムバペ（レアル・マドリード）とノルウェーのＦＷエーリングブラウト・ハーランド（マンチェスター・シティー）の対決が注目される。

フランスメディア「ＲＭＣスポーツ」は「シーズン開幕から素晴らしい活躍を見せている２人のストライカー、ハーランドとエムバペの熱い一戦を観戦できる絶好の機会になるだろう」とスター対決に注目した。

今季エムバペはスペインリーグ戦１５試合で１６ゴール、ハーランドはイングランド・プレミアリーグ１４試合で１５ゴールとともにハイペースでゴールを量産。１次リーグで激突することに、英メディア「ＢＢＣ」は「スペインとイングランドのトップスコアラーたちが国際サッカーで初めて直接対決することを意味する」と伝えた。

同メディアはハーランドについて「初めてＷ杯に出場する。Ｗ杯（欧州）予選では９試合で１６点を挙げて母国を１９９８年（フランス大会）以来のＷ杯に導いた。どの大陸、どの予選にもハーランドより得点を挙げた選手はいない」とした上でエムバペに関して「２６歳にしてフランス代表最多得点記録更新まであと２点」と紹介した。

フランスのディディエ・デシャン監督は「素晴らしい戦いになるだろう。キリアンとハーランドは世界中で認められている選手であり、得点王候補の２人となるだろう」と語った。また英紙「デーリー・メール」によると、ＳＮＳ上で「Ｉ組は死の組だろう」という声とともに「バロンドールをかけたエムバペとハーランドの戦いになるだろう」との書き込みがあったという。

今大会は史上最多４８チームが１次リーグ１２組に分かれ、各組２位までと３位の成績上位８チームの計３２チームが決勝トーナメントに進む中、スターストライカー対決はＷ杯本番でも大きな話題となるはずだ。