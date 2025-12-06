【チャンピオンズC】ダート最高峰の競走をガチ予想！『キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！』冨田有紀＆三嶋まりえ
【ガチ予想】チャンピオンズC（GI）｜https://youtube.com/live/iTtdysrVsSg
ウイニング競馬ファミリーのキャプテン渡辺が自腹1万円で100万円の的中を目指す『キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！』
ダート最高峰の競走『第26回チャンピオンズカップ（GI）』をガチ予想！
ここでしか聞けない予想のうんちくや裏話、ヒント満載の有力情報をお届け。視聴者のみなさんからの質問にもお答えします！
＜出演者＞
キャプテン渡辺
冨田有紀（テレビ東京アナウンサー）
三嶋まりえ（東京スポーツ）
■第26回チャンピオンズカップ（GI）枠順
2025年12月7日（日）5回中京2日 発走時刻：15時40分
枠順 馬名（性齢 騎手）
1-1 ウィリアムバローズ（牡7 岩田望来）
1-2 ダブルハートボンド（牝4 坂井瑠星）
2-3 メイショウハリオ（牡8 武豊）
2-4 セラフィックコール（牡5 西村淳也）
3-5 ヘリオス（セ9 原優介）
3-6 ハギノアレグリアス（牡8 岩田康誠）
4-7 ラムジェット（牡4 三浦皇成）
4-8 ウィルソンテソーロ（牡6 川田将雅）
5-9 アウトレンジ（牡5 松山弘平）
5-10 テンカジョウ（牝4 国分優作）
6-11 シックスペンス（牡4 C.ルメール）
6-12 ナルカミ（牡3 戸崎圭太）
7-13 サンライズジパング（牡4 池添謙一）
7-14 ペプチドナイル（牡7 藤岡佑介）
8-15 ペリエール（牡5 佐々木大輔）
8-16 ルクソールカフェ（牡3 F.ジェルー）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。
繁殖牝馬は縦社会！？ オークス馬・ユーバーレーベン 新米ながらボスに君臨【もうひとつの引退馬伝説】
【華麗なる武一家】"サイレンススズカ" 武豊「自身が乗った中で一番強い馬」
【クセ強名馬】二冠馬エアシャカール「アタマの中を見てみたい」武豊も思わず激怒！？