◆明治安田Ｊ１リーグ ▽最終節 柏―町田（６日・三協Ｆ柏）

柏はホームで町田と対戦する。先発が発表され、前節の新潟戦でキャリア初のハットトリックを記録したＦＷ細谷真大は、２試合連続で先発に名を連ねた。昨季の後半を町田で過ごしたＤＦ杉岡大暉も５試合ぶりに先発出場することになった。

試合前時点で首位の鹿島との勝ち点差は１。柏が勝利し、鹿島が引き分け以下に終われば、１ステージ制では史上５例目の逆転優勝が決まる。他力にはなるが、十分可能性は残している。今季はリカルド・ロドリゲス監督のもと「攻守にわたってパーフェクトなチーム」を目指し、安定した強さを見せた。リーグ優勝を達成すれば、２０１１年以来１４年ぶり。広島とのルヴァン杯決勝の悔しさをばねに、最後は頂点に立つことを狙う。

両チームの先発は以下の通り。

【柏】

▽ＧＫ 小島亨介

▽ＤＦ 原田亘、古賀太陽、杉岡大暉、小屋松知哉

▽ＭＦ 中川敦瑛、小西雄大、久保藤次郎、瀬川祐輔

▽ＦＷ 小泉佳穂、細谷真大

【町田】

▽ＧＫ 谷晃生

▽ＤＦ 望月ヘンリー海輝、岡村大八、昌子源

▽ＭＦ 中村帆高、前寛之、中山雄太、林幸多郎

▽ＦＷ ミッチェル・デューク、相馬勇紀、藤尾翔太