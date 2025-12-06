シンガポール在住のタレント福田萌（40）が5日配信のABEMA「ダマってられない女たち season2」（金曜後10・00）にVTR出演。子育てについて語った。

福田は2012年に「オリエンタルラジオ」の中田敦彦と結婚。13年に第1子長女、17年に第2子長男が誕生。21年3月に家族でシンガーポールに移住し、23年に第3子次男が生まれている。

番組では福田のシンガポールでの生活に密着。スタッフから、シンガポールは子育てがしやすいかと聞かれる場面があった。

「しやすいです」と即答した福田。「3人目はシンガポールで赤ちゃんから育ててみたいという思い」があったと回顧した。

「保育園も入りたいタイミングで空きさえあれば入れる」として「10カ月の時に次男は保育園預けて」いたと説明。また「外食とかしてて抱っこして食べてて大変だと、おばちゃん（店員）が来て“私今抱っこしてるからお母さんゆっくり食べて”って言ってくれたりとか」と子育てしやすい環境だと語った。

このエピソードにスタジオのMEGUMIらは感嘆。「余裕があるね…」とシンガポールの人々を称賛していた。