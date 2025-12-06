女子プロゴルファーの（25）が12月1日、Instagramを更新し、2025年シーズンの応援への感謝をつづった直筆メッセージ付きの写真を公開した。投稿では、QTランク102位から始まった1年を振り返り、オフのトレーニングや試合での経験を通して成長を実感した心境を明かしている。また、5月のパナソニックオープンで挙げた2年ぶりの優勝についても言及し、支えてくれたファンや関係者への思いを伝えた。

公開された画像では、青空の下で両手を広げて笑顔を見せる菅沼が写され、鮮やかなブルーのゴルフウエアに合わせて、画像全体にも手書きの青いハートが散りばめられている。「いーっぱい応援してくださりほんとーに！！！ありがとうございました！！」「2026年もいーっぱい推してね」と手書きの文字が添えられ、温かく前向きな雰囲気が画面いっぱいに広がる。

この投稿には、Instagramユーザーから「なーちゃん1年間お疲れ様でした」「プロとしても人としても成長進化していく菅沼菜々プロを特別な推しとして応援していきますよ」「お疲れ様、ゆっくり休んで、来季も活躍期待してます」「切磋琢磨の女子ゴルフの世界でシード選手になれるのは並大抵の努力では無いはず。そう言うのを前面に出さずにしている心情がまた好きです」といった温かい応援の声が寄せられている。