春夏の気分を先取り！　ラコステから大人女子が“使いたくなる”名品が続々と登場

早くも来年の春夏アイテムが発表される時期に突入。マイナビウーマン編集部は先日開催されたラコステ（LACOSTE）SPRING & SUMMER 2026 COLLECTION展示会へ伺い、一足先に新作をチェックしてきました。

会場には、春夏らしい爽やかさと遊び心をまとったアイテムがずらり。大人女子の日常にすっと溶け込む名品から、夏のおでかけや旅行に連れて行きたくなるアイテムまで、多彩なラインナップが展開されていました。

今回は、その中でも特に“使える”アイテムを中心にレポートします。

■1. 春夏らしい軽やかさをまとったカラーリングが勢ぞろい

会場に足を踏み入れてまず目に飛び込んできたのは、春夏らしい淡いブルー、サンドベージュ、レモンイエロー、クラシックなホワイトとネイビーといったライトトーンのカラーパレット。

新作デザインはもちろん、人気の定番アイテムにも新しいカラーが追加され、スタイリングの幅が一気に広がる印象でした。

特に夏のバカンスムードに合いそうなアイテムが豊富で、リゾートや旅行を意識した軽い素材感や、心躍るビタミンカラーのアイテムが多いのも今年の特徴。

「日常使いできて、それでいて気分が上がる」――そんな絶妙なバランスのラインナップが並び、ついつい手に取りたくなるアイテムばかりでした。

■2. 名品バッグ「ランランレザーショルダーバッグ」に新色が仲間入り

ラコステの人気アイテムとして知られる 「ランランレザーショルダーバッグ」には、待望の新カラーが登場。

普段のコーデに自然になじむニュートラルカラーから、アクセントとして使えるモードなカラーまで展開され、選ぶ楽しさがぐっとアップ。

一見シンプルに見えて、テニススカートをモチーフにしたシルエットとプリーツが大人女子の心をくすぐるランランレザーショルダーバッグ。小ぶりなのに収納力もあり、休日のおでかけにも、旅行中のサブバッグにも大活躍しそうです。

■3. ラフだけど上品にまとまる。空港コーデにもぴったりなスウェットセットアップ

展示会で目を引いたのが、柔らかい素材感が際立つ スウェットのセットアップ。触れるだけで分かるしなやかさと軽さで、汗ばむ季節でも快適に着られそうなアイテムです。

シルエットはラフなのに、どこか品のあるラコステらしい絶妙なバランス。「ちょっとした移動や旅行の機内・空港コーデにちょうど良い！」と思わせてくれる仕上がりで、動きやすさも抜群です。

■4. 胸元のリボンが主役！ 編集部大注目の「ポロニット」

今回の展示会の中で、編集部が「これは欲しい！」と声を上げたのが ポロニット。胸元のさりげないポケットとリボンが愛らしく、しかし甘すぎない。トレンド感のあるコンパクトシルエットで、大人女子が取り入れやすい絶妙なデザインです。

よく見ると全体に施されたニットパターンの中に “LACOSTE”の文字がさりげなく織り込まれており、他にはない特別感が漂います。軽やかな素材は春夏にぴったり。カラー展開も柔らかな色味で、デニム・スカートどちらにも合わせやすい万能アイテムでした。

■5.多彩なデザインのスニーカーも充実

さらにスニーカーのバリエーションも豊富で、着脱しやすくデイリーに使えるコートタイプや、アクティブに動きたい日にぴったりのスポーティタイプ、コーデの差し色になるデザイン性の高いもの……など、シーンに合わせて選べる幅の広さが印象的。

色違いで揃えたくなるような万能スニーカーが多く、足元から季節のワクワク感を取り入れられそうです。

■ラコステのアイテムで春夏のスタイリングをアップデートして

普段使いできる実用的なアイテムから、旅行やアクティブシーンに使えるものまで幅広く展開されたラコステSPRING & SUMMER 2026 COLLECTION。爽やかさと上品さを兼ね備えたデザインは、大人女子のワードローブにぴったりです。

ぜひ、春夏のスタイリングをアップデートする参考にしてみてはいかがでしょうか？

（マイナビウーマン編集部）