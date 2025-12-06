「松村と荒木スタメン」「激アツ」鹿島は勝てば文句なしの優勝！ ９年ぶりJ１制覇かかる最終節の先発メンバーが発表！ ファンも期待「頼んだぞ」
鹿島アントラーズは12月６日、J１最終節で横浜Ｆ・マリノスと対戦。キックオフを前にスターティングメンバ―が発表された。
第30節終了後から首位を守り続けてきた鹿島は、ホームに14位の横浜FMを迎える。勝てば文句なしの優勝が決まるが、９年ぶり９度目のJ１制覇となるか。
鹿島のスタメンは以下のとおり。
GK
１早川友基
DF
３キム・テヒョン
７小川諒也
22 濃野公人
55 植田直通
MF
６三竿健斗
13 知念 慶
27 松村優太
71 荒木遼太郎
FW
９レオ・セアラ
40鈴木優磨
サブメンバー）
GK
29 梶川裕嗣
DF
４千田海人
23 津久井佳祐
MF
14樋口雄太
20舩橋 佑
25小池龍太
FW
11田川亨介
18エウベル
34徳田 誉
これにはSNS上でファンからも「松村と荒木スタメン！」「頭から激アツ！」「優勝をきめろ！」「頼んだぞ」といった声が上がった。試合はメルカリスタジアムで14時キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
第30節終了後から首位を守り続けてきた鹿島は、ホームに14位の横浜FMを迎える。勝てば文句なしの優勝が決まるが、９年ぶり９度目のJ１制覇となるか。
鹿島のスタメンは以下のとおり。
GK
１早川友基
DF
３キム・テヒョン
７小川諒也
22 濃野公人
55 植田直通
６三竿健斗
13 知念 慶
27 松村優太
71 荒木遼太郎
FW
９レオ・セアラ
40鈴木優磨
サブメンバー）
GK
29 梶川裕嗣
DF
４千田海人
23 津久井佳祐
MF
14樋口雄太
20舩橋 佑
25小池龍太
FW
11田川亨介
18エウベル
34徳田 誉
これにはSNS上でファンからも「松村と荒木スタメン！」「頭から激アツ！」「優勝をきめろ！」「頼んだぞ」といった声が上がった。試合はメルカリスタジアムで14時キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集