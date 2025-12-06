県内で未だ相次ぐクマの出没。

【画像】クマ目撃現場、クマのものと思われる足跡

県によりますと、先月末時点の今年のクマの目撃件数は２６９８件となっています。

１１月の目撃件数は、去年が２件だったのに対して今年は５０８件となっていて、県は１１月末までとしていた「クマ出没警報」を今月末までに延長しました。

そんな中、きのう天童市では、親子とみられるクマの出没が相次ぎました。

■小学生が登校中に...

天童市によりますと、きのう午前７時４０分ごろ、天童市蔵増で登校中の小学生がクマ３頭を目撃しました。

現場は八幡神社のすぐそばで小学生の通学路でした。

クマの詳しい体長はわかっていませんが、１頭のみ大きなクマだったことから親子とみられ、発見した小学生が１度自宅に戻り家族が警察に通報しました。

小学生はカーブミラー越しにクマを確認したということです。

これを受け、市や警察などがパトロールを行いましたが、今のところクマの行方はわかっていません。（５日時点）

近所の人「雪なんでもう出ないかなと思ったがまだ出てくるんだなと。ここは通学路になっていたんで子どもたちが先に発見したということで恐怖を感じた」

■別の地域でも親子グマが...

クマは天童市内の別の地域でも目撃されています。

きのう午前９時３０分頃、天童市山元で道路を横切るクマ２頭が目撃されました。２頭は親子と見られ、山側から集落がある方向に向かって行ったということです。

目撃情報があった場所の近くには、クマのものとみられる足跡が複数見つかっています。現場近くには栗の木があり、足跡のそばには栗が動物に食べられたような跡もありました。

市や警察が付近のパトロールを行いましたが、クマの行方は分かっていません。（５日時点）

市は、クマを目撃した場合は身の安全を確保した上で、すみやかに市や警察に連絡するよう呼びかけています。

また、きのうは長井市で体長１．５メートルのクマ１頭が緊急銃猟で駆除されています。