どうしてそんな姿になっちゃったの!!? 容姿コンプレックスに悩む女子高生、ついに食事を摂らなくなり……【ないものねだりの女達。 #705】
Instagramで発信されているゆき蔵さん（@yuki_zo_08）の、漫画「ないものねだりの女達。」を配信！
＜前回までのおはなし＞
部屋に引きこもってしまった美月。夜中に起きて行動しているところを、美代が目撃してしまったようですが……。
美代も気づかぬうちに、ここまで痩せ細ってしまったんですね……。それでも美月には美代の言葉が届かないことが悲しいです。
■ご協力
ゆき蔵さん（@yuki_zo_08）
ブログ：https://yukizo.nbblog.jp/
Kindle：https://www.amazon.co.jp/dp/B0BZGW81FS
（漫画：ゆき蔵、文：マイナビウーマン編集部）
※本記事は公開時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。