「韓国史上最高の組分けだ」「日本を見ろよ。難しいと思わないか？」元大宮の韓国代表レジェンドがW杯のグループ分けに大満足！「こんなのは見たことがない」
現地12月５日、アメリカの首都ワシントンD.C.で北中米ワールドカップの抽選会が実施された。
ポット２の日本はF組に入り、オランダ、チュニジア、欧州プレーオフBの勝者（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア）と同組になった。
また、同じくポット２の韓国はグループAに入り、開催国のメキシコ、南アフリカ、欧州プレーオフDの勝者（デンマーク、北マケドニア、チェコ、アイルランド）と同居した。
この結果を受け、元韓国代表のアタッカーで、Jリーグの大宮でもプレーしたイ・チョンス氏が、自身のYouTubeチャンネルでこう発言した。韓国メディア『SPOTV NEWS』が伝えている。
「ポット１に開催国が入ったのは、我々からすると素晴らしかった。個人的には、これは（韓国にとって）ワールドカップ史上最高の組分けだと思う。本当に最高だ」
韓国代表のレジェンドは「メキシコと対戦するところを想像してみてほしい。ブラジルのように『ああ、負けた』と思うような対戦ではない。南アフリカも同じだ。デンマークが勝ち上がってきても、挑戦する価値はある」と続けた。
さらに、日本の組分けにも言及。「日本の組分けを見てくれよ。オランダとチュニジアと同じ組だ。難しいと思わないか？ 個人的には、これは史上最高の組分けだと思う。ワールドカップでこんな組分けは見たことがない」と喜んだ。
イ・チョンス氏はドローの結果に、大満足の様子だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
